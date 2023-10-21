أمريكا تشكر مصر على تسهيل مرور المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

رحبت الولايات المتحدة، السبت، بدخول قافلة مكونة من 20 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وهى الأولى منذ هجوم الفصائل الفلسطينية على إسرائيل فى 7 أكتوبر الجاري.

ونشرت الخارجية الأمريكية بيانا جاء فيه: "نشكر شركاءنا فى مصر وإسرائيل والأمم المتحدة على تسهيل المرور الآمن لهذه الشحنات عبر معبر رفح الحدودي".

وذكر البيان: "بهذه القافلة، يبدأ المجتمع الدولى فى معالجة الأزمة الإنسانية فى غزة، التى تركت سكان غزة دون الحصول على ما يكفى من الغذاء والماء والرعاية الطبية والمأوى الآمن".

وأضاف: "كان افتتاح طريق الإمداد الأساسى هذا نتيجة لأيام من المشاركة الدبلوماسية الأمريكية الشاملة فى المنطقة والتفاهم الذى توصل إليه الرئيس بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو والرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته التاريخية الأخيرة لإسرائيل".