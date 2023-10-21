أسرة طفل توفى خلال لعبه بغرفته بالبساتين: "لم يعانِ من أي أمراض"

استمعت نيابة البساتين الجزئية، لأقوال أسرة الطفل حمزة الذي توفى داخل غرفته في منطقة البساتين.

وقالت الأسرة إن الطفل عمره 6 سنوات وكان يلعب بمفرده في غرفته وعندما دخلوا عليه عقب نصف ساعة تبين وفاته دون أي أعراض مؤكدين أنه لا يعاني من أي أمراض ولا يتلقى أي أدوية ولم يأكل شيء ملوث يوم الوفاة.

كانت النيابة قررت تشريح جثة الطفل لبيان أسباب الوفاة وإعداد تقرير حول الحادث، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



وتبين عثور أهل طفل على جثته في مسكنه داخل غرفة نومه في ظروف غامضة دون الكشف عن سبب الوفاة.



وتبين أن الطفل يدعى «حمزة. ع»، 6 أعوام، متوفى في ظروف غامضة داخل غرفة نومه، وتم نقله إلى ثلاجة مستشفى قصر العينى.