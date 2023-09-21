مصرع فتاة دهستها سيارة مسرعة بدائرى بالبساتين أثناء محاولة إسعافها

لقيت طالبة جامعية مصرعها أثناء محاولة إسعافها داخل مستشفي البنك الأهلي على الطريق الدائري عقب دهسها بسيارة ملاكي أثناء محاولة عبورها الطريق الدائري بالبساتين.

وكانت أصيبت طالبة جامعية بعدة كسور وجروح إثر اصطدام سيارة بها أعلى الطريق الدائري اتجاه البساتين بالقاهرة، وتم نقلها إلى المستشفى فى حالة صحية حرجة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.



تلقي بلاغ الحادث

كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد باصطدام سيارة بفتاة وإصابتها، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات.

وتم ضبط قائد السيارة، وحُرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

مصدر يوضح عقوبة القتل الخطا

وأوضح مصدر قانوني أن المادة 238، من قانون العقوبات نصت على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وأن تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وأكد أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

