السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ماذا قدم محمد صلاح في مباراة ليفربول وإيفرتون بالدوري الانجليزي؟

محمد صلاح
محمد صلاح

قاد محمد صلاح، المحترف في صفوف “ليفربول”، فريقه للفوز على “إيفرتون” ببطولة الدوري الانجليزي بهدفين دون رد.

وسجل محمد صلاح هدفي ليفربول في الدقيقتين 78 من  ركلة جزاء، والثاني في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من هجمة مرتدة قادها داروين نونيز واخترق ملعب فريق إيفرتون ومرر الكرة لصلاح داخل منطقة الجزاء وسجلها على يسار الحارس.

ووصل محمد صلاح للهدف رقم 200 له في مسيرته الأوروبية، بالهدف الأول له ثم تجاوز هذا الرقم ووصل للهدف رقم 201، كما بات الهداف التاريخي على ملعب أنفيلد بوصوله للهدف رقم 105 في مبارياته على ملعب الريدز منذ انضمامه للفريق.

كما رفع محمد صلاح رصيده للهدف 194 بقميص الريدز في مختلف المسابقات بعدما شارك في مباراته رقم 316 مع الفريق.

ويرصد «الدستور» في السطور التالية، أبرز الأرقام التي حققها صلاح خلال مواجهة ليفربول وإيفرتون.. 

محمد صلاح شارك بالتشكيل الأساسي لفريق ليفربول وأكمل المباراة حتى نهايتها.

لمس محمد صلاح الكرة 42 مرة، ومرر 19 كرة صحيحة من أصل 24 تمريرة بنسبة نجاح للتمرير وصلت إلى 79%، ومنح زملائه 3 تمريرات مفتاحية للمرمى.

حاول "مو" مراوغة لاعبي إيفرتون مرتين ولم ينجح في أي منهما.

سدد صلاح كرتين على المرمى من 4 محاولات وواحدة خارج القائمين والعارضة وأخرى اعترضها الدفاع.

محمد صلاح فقد الكرة 3 مرات كأكثر لاعبي الفريقين فقدانًا للكرة، ووقع في التسلل مرتين.

محمد صلاح دخل التحامين هوائيين وفاز بهما بنسبة 100%.

وحصل محمد صلاح على تقييم 7.9 من موقع هوسكورد المختص بالإحصائيات.

وبانتصار اليوم، رفع فريق ليفربول رصيده للنقطة 20 ليحتل صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، بفارق الأهداف عن فريقي توتنهام هوتسبير وأرسنال صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

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