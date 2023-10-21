السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السعودية وسنغافورة تؤكدان أهمية تعزيز التعاون لمحاربة التطرف والإرهاب

محمد بن سلمان ولي
محمد بن سلمان ولي هسين لونغ

أكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، ورئيس وزراء جمهورية سنغافورة لي هسين لونغ أهمية تعزيز التعاون لمحاربة  التطرف والإرهاب، ونشر ثقافة الاعتدال والتسامح، ومنع الإساءة للأديان والمقدسات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم السبت، أن ذلك جاء في بيان مشترك في ختام زيارة رئيس وزراء جمهورية سنغافورة للسعودية.

واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية والتنسيق حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك مكافحة الجرائم بكافة أشكالها، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في البلدين الصديقين.

وفيما يتعلق بالتغير المناخي، رحب الجانب السنغافوري بإطلاق المملكة لمبادرتي (السعودية الخضراء) و(الشرق الأوسط الأخضر)، وعبر عن دعمه لجهود السعودية في مجال التغير المناخي، من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي أطلقته المملكة وأقره قادة دول مجموعة العشرين في العام 2020.

txt

في وقت واحد.. مصر نجحت بعقد قمة القاهرة للسلام وإدخال المساعدات لغزة

txt

نواب يعلنون دعمهم رسائل الرئيس السيسى فى قمة القاهرة للسلام ويعتبرونها فارقة فى تاريخ القضية الفلسطينية

وفي مجال الطاقة، أكد الجانبان ضرورة ضمان أمن إمدادات الطاقة في الأسواق العالمية من خلال تشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، وأكدا أهمية التعاون بين البلدين في مجالات حلول الكربون المنخفض وتقنياته، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر والنظيف، واستخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه، والكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها والابتكارات المتعلقة بها، ومتابعة ذلك في إطار (خارطة الطريق للتعاون في مجال الطاقة) كخطة تنفيذية لمذكرة التفاهم في مجال الطاقة الموقعة بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية سنغافورة.

تعزيز التعاون في مجالات البترول

كما اتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجالات البترول، والمنتجات المكررة، والبتروكيماويات، وتطوير التقنيات المبتكرة لاستخدامات المصادر الهيدروكربونية وكفاءة الطاقة.

بدوره، ثمن رئيس وزراء سنغافورة الجهود التي تبذلها حكومة السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزوار، مشيدًا بمستوى التنسيق العالي بين البلدين لتحقيق راحة الحجاج والمعتمرين والزوار من جمهورية سنغافورة، معربا عن دعم وتأييد حكومة سنغافورة لترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2034.

التطرف والارهاب المجالات الدفاعية والأمنية منع الإساءة للأديان محمد بن سلمان جمهورية سنغافورة

مواد متعلقة

فى وقت واحد.. مصر نجحت فى عقد قمة القاهرة للسلام وإدخال المساعدات لغزة

ندعم قرارات مصر تجاه القضية الفلسطينية.. تصريحات رؤساء وزعماء الدول فى قمة القاهرة للسلام

الأكثر قراءة

محمد صلاح يسجل ويرفض الاحتفال ويصل للهدف رقم 200 أمام إيفرتون

"مفتاح العودة".. سر "برّوش" الرئيس الفلسطينى فى قمة القاهرة للسلام

شدوا بعضكم يا فلسطين.. فيلم "ورا الجدار كله دمار" يدين ترويع أطفال غزة

ندعم قرارات مصر تجاه القضية الفلسطينية.. تصريحات رؤساء وزعماء الدول فى قمة القاهرة للسلام

الرئيس السيسى: تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث على حساب مصر أبدًا

"كنت هنا".. أغنية "قمة القاهرة" تحكي أصعب لحظات الأطفال الفلسطينيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

اتحاد بلديات غزة يحذر من كارثة كبيرة بالقطاع بسبب نفاد الوقود

مخاوف كبرى.. قرارات عاجلة بشأن رعايا إسرائيل فى الشرق الأوسط وأوروبا

إسرائيل تحذر رعاياها من السفر لـ3 دول عربية