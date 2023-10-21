السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: الرئيس السيسى قدّم خارطة طريق لحل القضية الفلسطينية

المهندس أحمد صبور
المهندس أحمد صبور

أشاد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح قمة القاهرة للسلام والتي تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة وقف التصعيد في قطاع غزة، وبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي، قدّم خريطة طريق لإنهاء القضية الفلسطينية بشكل عادل يحافظ على كفاح الشعب الفلسطيني على مدار 75 عامًا من أجل إقامة دولته المستقلة.

وقال "صبور"، إن الرئيس السيسي، أكد ضرورة الإعلان الفوري عن وقف إطلاق النار وإعلان التهدئة، وضمان استدامة المساعدات بشكل مستمر من أجل إنقاذ الشعب الفلسطيني في غزة من المأساة الإنسانية التي تواجهه، على أن يبدأ بعدها بحث حل الدولتين وفقًا للمقررات الدولية وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بشكل يحقق طموحات الشعوب العربية، مؤكدًا أن قمة القاهرة للسلام هي الأمل في إنهاء الأزمة في ظل استمرار فشل مجلس الأمن خلال جلسات التصويت على مشروعي القرارين الروسي والبرازيل.

معاناة الشعب الفلسطينى

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، استعرضت معاناة الشعب الفلسطيني الذي يواجه الموت إما من خلال القصف أو الجوع أو العطش أو عدم توافر العلاج، مشددًا على ضرورة أن يتخلى العالم عن ازدواجيته وأن يعلى القيم الإنسانية التي أسسها المجتمع الدولى على مدار عقود لتعزيز المساواة بين البشر والتصدي للتفرقة أو التمييز بين أرواح البشر.

وثمَّن النائب أحمد صبور، تأكيد الرئيس السيسي رفض مصر وشعبها لتهجير الفلسطنيين من أراضيهم إلى سيناء، محذرًا من تصفية القضية الفلسطنينة وإهدار حلم الشعب الفلسطيني والعربي وكفاحهم في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، في ظل إصرار إسرائيل على تنفيذ مخطط التهجير وهو ما تتصدى له مصر بكل الوسائل.

وأكد "صبور" الجهود الكبيرة التي قامت بها مصر منذ اندلاع الأزمة من أجل توصيل المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر، موضحًا أن المعبر لم يغلق يومًا ولكن تعطل عن العمل بسبب استهدافه بالقصف من جانب قوات الاحتلال، مؤكدًا أن الرئيس توصل إلى اتفاق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن يستمر فتح المعبر بشكل مستدام بالتنسيق مع الأمم المتحدة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لضمان توزيع المساعدات على سكان غزة.

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