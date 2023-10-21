السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استكمال نظر دعوى بطلان قرار الرياضة بزوال صفة نائب رئيس سموحة غدًا

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تستكمل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في الدائرة الثانية، غدًا الأحد، نظر الدعوى المقدمة من جانب الدكتور عمر الغنيمي، نائب رئيس نادي سموحة، ضد قرار وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية بزوال صفة نائب رئيس النادى عنه. 

وشهدت جلسة سابقة مفاجأة كبيرة بعدما حضر محامي نادي سموحة، وأقر على، غير الحقيقة، بأن إدارة النادي هي من منعت اللواء سعيد رشاد من الترشح على منصب النائب خلال الانتخابات الماضية، في محاولة منه لمنع المحكمة من قبول دعوى عمر الغنيمي.

وإقرار محامي سموحة يأتي، على غير الحقيقة، خاصة وأن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية أقرت في مستند رسمي عدم ترشح اللواء سعيد رشاد في الانتخابات من الأساس، حتى يتم منعه من الترشح، وبالتالي إلغاء نتيجة الانتخابات وزوال صفة نائب رئيس سموحة عن الغنيمي.

 يذكر أن الدكتور عمر الغنيمي نجح في انتخابات سموحة وأصبح نائبًا للرئيس بأغلبية أصوات الجمعية العمومية قبل أن يصدر قرار وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية، بزوال الصفة عنه بحجة إلغاء نتيجة الانتخابات على منصب النائب بسبب حكم قضائي صادر لصالح اللواء سعيد رشاد.

محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة الدكتور عمر الغنيمي نائب رئيس نادي سموحة وزارة الشباب والرياضة اللجنة الأولمبية

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