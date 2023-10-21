السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير محيط المتحف المصري الكبير

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال جولته

أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير وذلك في إطار المجهودات التي تبذلها الدولة للانتهاء من تطوير وتجميل المحاور والطرق المؤدية والمحيطة بالمتحف الكبير ذلك المشروع الحضاري المهم الذي ينتظر العالم افتتاحه.

وشملت الجولة تفقد معدلات وتقدم نسب تنفيذ اعمال التطوير، بدءًا من طريق الفيوم وميدان الرماية مرورًا بطريق القاهرة إسكندرية - الصحراوي، وحتى مطار سفنكس.

وتابع المحافظ، المواقع والنقاط الجاري دعمها بالمسطحات الخضراء واللاند سكيب ومتابعة أعمال تجميل الأسوار بشكل ذات طابع متناسق، بالإضافة إلى وسائل الإنارة والإضاءات الجمالية وزراعة النخيل والتشجير الجاري تنفيذها بميدان الرماية ومدخل مساكن الضباط والتي وجه خلالها المحافظ بمراعاة المعايير الجمالية للأعمال للظهور بالشكل الحضاري.

ووجّه المحافظ خلال الجولة باستكمال دهان وتحسين الرؤية البصرية لواجهات العقارات المطلة على محيط المتحف الكبير لمواكبة التطويرات التي تشهدها المنطقة.

ووجه المحافظ الشركة المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وفق الجدول الزمني المحدد.

رافق المحافظ اللواء شاكر يونس السكرتير العام وطه عبد الصادق رئيس حى الهرم وأشرف تامر رئيس حى الطالبية  ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق والكبارى بالجيزة وأيمن عتريس رئيس مكتب التفتيش والمتابعة بالمحافظة.

IMG-20231021-WA0019
IMG-20231021-WA0019
IMG-20231021-WA0018
IMG-20231021-WA0018
IMG-20231021-WA0017
IMG-20231021-WA0017
IMG-20231021-WA0015
IMG-20231021-WA0015
IMG-20231021-WA0016
IMG-20231021-WA0016
IMG-20231021-WA0014
IMG-20231021-WA0014
المتحف الكبير تطوير محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

مواد متعلقة

رفع مستوى النظافة والتجميل والإنارة بالمنطقة الغربية بالقاهرة

محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير كوبري ناهيا بتكلفة 20 مليون جنيه

افتتاح 3 منافذ سلعية بأسعار مخفضة بأبو النمرس في الجيزة

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروع التطوير والرصف بطريق طراد النيل

نائب محافظ الجيزة تتفقد المراكز التكنولوجية لأحياء إمبابة والمنيرة الغربية

نائب محافظ القاهرة يشارك في الاجتماع الأسبوعي للبابا تواضروس

محافظ الجيزة يتابع انتظام العمل داخل موقف سرفيس ناهيا الحضاري

طلاب المدارس يقفون دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين

الأكثر قراءة

محمد صلاح يسجل ويرفض الاحتفال ويصل للهدف رقم 200 أمام إيفرتون

"مفتاح العودة".. سر "برّوش" الرئيس الفلسطينى فى قمة القاهرة للسلام

شدوا بعضكم يا فلسطين.. فيلم "ورا الجدار كله دمار" يدين ترويع أطفال غزة

ندعم قرارات مصر تجاه القضية الفلسطينية.. تصريحات رؤساء وزعماء الدول فى قمة القاهرة للسلام

الرئيس السيسى: تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث على حساب مصر أبدًا

"كنت هنا".. أغنية "قمة القاهرة" تحكي أصعب لحظات الأطفال الفلسطينيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

اتحاد بلديات غزة يحذر من كارثة كبيرة بالقطاع بسبب نفاد الوقود

مخاوف كبرى.. قرارات عاجلة بشأن رعايا إسرائيل فى الشرق الأوسط وأوروبا

إسرائيل تحذر رعاياها من السفر لـ3 دول عربية