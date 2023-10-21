السعودية تحسم موقفها بشأن مصير المدرب روبرتو مانشينى

حسم الاتحاد السعودي لكرة القدم موقفه بشأن مصير الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الأول، خلال الفترة المقبلة.

وكانت التقارير الصحفية قد ربطت اسم روبرتو مانشيني بإمكانية الرحيل عن منصبه كمدير فني لمنتخب السعودية؛ بسبب تراجع النتائج تحت قيادته.

السعودية تحسم موقف المدرب روبرتو مانشيني

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي "رودي جاليتي"، الذي يعمل في شبكة "Sport Italia" الإيطالية، عبر حسابه الرسمي على منصة "X"، فإن روبرتو مانشيني لا يواجه أي خطر بشأن مصيره.

وأوضح الصحفي الإيطالي "رودي جاليتي"، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم لا يُفكر في إقالة روبرتو مانشيني من منصبه، رغم الشائعات التي أفادت بإمكانية رحيله.

وأكد الصحفي "جاليتي"، أن روبرتو مانشيني يحظى بثقة كاملة من قِبل الاتحاد السعودي، ويستعد، حاليًا، لخوض تصفيات تصفيات كأس العالم لقارة آسيا، والمقرر لها في نوفمبر المقبل.

يذكر أن روبرتو مانشيني قد تولى مسئولية تدريب منتخب السعودية الأول، قبل بداية معسكر شهر سبتمبر الماضي، وبعقد لمدة 4 سنوات حتى يونيو 2027.

وخلال هذه الفترة، خاض منتخب السعودية أربع مباريات، لكنه لم يحقق أي نتائج جيدة حتى الآن تحت قيادة مانشيني، إذ خسر أمام مالي، كوستاريكا وكوريا الجنوبية، وتعادل أمام نيجيريا.

وكان مانشيني مديرًا فنيًا لمنتخب إيطاليا، حيث توّج معهم بلقب كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، وذلك على حساب إنجلترا بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

كما قام مانشيني بقيادة منتخب إيطاليا لحصد المركز الثالث، في دوري الأمم الأوروبية لنسخة 2022/ 2023 بعد الفوز على هولندا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.