مع احتفالاته.. الأنبا نيقولا: مار لوقا كتب أنجيله باليونانية

تحتفل الكنيسة الرومية بعيد القديس مار لوقا.. وبهذه المناسبة قال الأنبا نيقولا أنطونيو مطران طنطا والغربية للروم الارثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي، ووكيل الكنيسة للشؤون العربيية في تصريح له ان لوقا الإنجيلي من اسرة وثنيّة، ومن الأرجح أنّه من مدينة انطاكية في سوريا، وقد آمن بالمسيح على يد التلاميذ الذي جاؤوا من أورشليم الى انطاكية مبشّرين بالإنجيل، وكان طبيبًا كما يُشير إليه الرسول بولس في رسالته إلى أهل كلوسي.

انجيل لوقا

كتب بشارته (إنجيله) باللغة اليونانية، ذكر فيها ما تلقّنه عن مريم العذراء، مِثل: حَبَلها بالكلمة الإلهي، وزيارتها نسيبتها أليصابات، وميلاد يسوع المسيح في بيت لحم، ولجوء العائلة المقدسة (يسوع المسيح والعذراء مريم ويوسف الخطيب) الى مصر، وتقدمة مريم العذراء عن ابنها البكر يسوع للهيكل، وغير ذلك.

رقد في الرب عام 90 ميلادي، ويذكر التقليد الكنسي أن لقديس الرسول لوقا الإنجيلي رسم أيقونة للعذراء مريم والدة الإله الشفيعة التي لا تُرد عند ابنها الرب يسوع المسح المخلّّص الإلهيّ للعالم أجمع.

عندما رأت والدة الإله الأيقونة فرحت جدًا وباركتها قائلة: "نعمة الذي تجسد في أحشائي ووًلد مني يسوع المسيح لتكن نعمته حاضرة من خلال هيئتي في هذا الأصل (الأيقونة وبجميع نسخها)".

كما تحتفل ايضا المارونية بعيد مار لوقا الإنجيليّ، وألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: ليس بخفيٍّ على أحد أنّ الأناجيل تحتلّ بحقٍّ بين كلِّ الأسفار المقدّسة، حتّى كتب العهد الجديد، مكانَ الصدارة، إذ إنّها الشهادةُ الرئيسيّةُ على حياة الكلمةِ المتجسّد فادينا وتعليمه. إنَّ الكنيسةَ تمسَّكَتْ وتتمسَّكُ دائمًا وفي كلّ مكان بأنّ الأناجيل الأربعة تتأصَّلُ في الرسل. فما بشَّرَ به الرسل بأمرٍ مِن الرّب يسوع المسيح سَلَّمونا إيّاه، هم وصحبهم، كتابةً، وذلك بنفحة الرُّوح القدس. وهذه الكتابات هي أساس الإيمان، أي الإنجيل الرباعي الشكل، حسب القدّيسين متّى ومرقس ولوقا ويوحنّا.