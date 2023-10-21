لو فاتك التريند| دخول المساعدات الإنسانية لغزة ورئيس جديد للزمالك

تصدر دخول المساعدات المصرية إلى قطاع غزة تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وسط إشادة شعبية واسعة إلى جانب مثقفين ونجوم الفن والرياضة، ضمن عدد من ابرز الأخبار والقضايا التي تصدرت “تريند اليوم، وهو ما ترصده ”الدستور" في التقرير التالي.

بأعلام مصر وفلسطين... لحظة دخول المساعدات الإنسانية لغزة عبر معبر رفح (فيديو)

حالة من السعادة والفرحة سيطرت على كافة الموجودين في معبر رفح خلال لحظات دخول شاحنات المساعدات المصرية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وتواجدت أعداد كبيرة من المواطنين بمختلف الأطياف والفئات على معبر رفح لدعم القضية الفلسطينية والمساعدة في دخول الشاحنات والتي بمجرد دخولها لقطاع غزة تعالت الهتافات من قبل الحاضرين والذين رددوا "يا فلسطين يا فلسطين.. هما دول المصريين"، ورفرفت أعلام فلسطين ومصر في سماء معبر رفح.

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من هو رئيس نادي الزمالك الجديد 2023 الفائز بالانتخابات؟

مع بدء انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك أمس الجمعة، حرص الآلاف من المواطنين والمشجعين معرفة من هو رئيس نادي الزمالك الجديد 2023 والفائز بالانتخابات، سعيا لمعرفة رئيسهم.

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منسق أممي: دخول مساعدات إلى غزة اليوم يجب ألا يكون الأخير

شدد منسق الأمم المتحدة لشؤون الإغاثة مارتن جريفيث، اليوم السبت، على أن قافلة المساعدات الإنسانية التي دخلت قطاع غزة عبر معبر رفح يجب ألا تكون الأخيرة.

وقال جريفيث في بيان - نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"- "لقد تحمل شعب غزة عقودًا من المعاناة، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يستمر في خذلانهم"، معربًا عن ترحيبه بالإعلان عن دخول أول قافلة مساعدات إلى غزةمنذ اندلاع الأعمال العدائية يوم 7 أكتوبر الجاري.

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آيتن عامر معلقة على إدخال المساعدات الإنسانية لغزة: يارب لك الحمد

أعربت الفنانة آيتن عامر، عن سعادتها البالغة، وذلك بعدما تمكنت شاحنات الدعم الإنسانية والطبية، كإغاثة لهم، بسبب ما مروا به من عقاب جماعي من قِبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ودخلت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وذلك بالتزامن مع انعقاد مؤتمر القاهرة للسلام.

وشاركت الفنانة آيتن عامر، جمهورها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، مجموعة من الصور التي تظهر فيها شاحنات الإغاثة وهي عائدة بعد نجاح المهمة، وعلقت عليها: "يارب لك الحمد والشكر".

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تأجيل محاكمة معتز مطر والشريف وزوبع و14 آخرين في "قيادة جماعة إرهابية"

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، تأجيل جلسات محاكمة حمزة زوبع ومعتز مطر وعبد الله الشريف ومحمد ناصر و14 آخرين، باتهامات الانضمام وتولي قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب لجلسة 19 نوفمبر المقبل للقرار السابق وهو استكمال المرافعة.

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