السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

منسق أممى: دخول مساعدات إلى غزة اليوم يجب ألا يكون الأخير

غزة
غزة

 شدد منسق الأمم المتحدة لشئون الإغاثة، مارتن جريفيث، اليوم السبت، على أن قافلة المساعدات الإنسانية التي دخلت قطاع غزة عبر معبر رفح يجب ألا تكون الأخيرة.
 

وقال جريفيث، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "لقد تحمل شعب غزة عقودًا من المعاناة، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يستمر في خذلانهم"، معربًا عن ترحيبه بالإعلان عن دخول أول قافلة مساعدات إلى غزة منذ اندلاع الأعمال العدائية يوم 7 أكتوبر الجاري.

وزيرة خارجية كندا: 10 ملايين دولار مساعدات لـ غزة

وأشار جريفيث إلى أن القافلة المكونة من 20 شاحنة تضم إمدادات حيوية مقدمة من الهلال الأحمر المصري والأمم المتحدة، والتي تمت الموافقة على عبورها واستلامها من قبل الهلال الأحمر الفلسطيني بدعم من الأمم المتحدة.

ونوه جريفيث عن أن عملية التسليم تأتي بعد أيام من المفاوضات المكثفة مع جميع الأطراف المعنية، للتأكد من استئناف عملية المساعدات في غزة في أسرع وقت ممكن وفي ظل الظروف المناسبة.

txt

قمة القاهرة للسلام| فرنسا تشيد بجهود مصر في إيصال المساعدات إلى غزة


وأكد المسئول الأممي على ثقته بأن مساعدات اليوم ستكون بداية لجهد مستدام لتوفير الإمدادات الأساسية- بما في ذلك الغذاء والماء والدواء والوقود- لشعب غزة بطريقة آمنة، ويمكن الاعتماد عليها وغير مشروطة ودون عوائق.

مستويات كارثية

وحذر جريفيث من أن الوضع الإنساني في غزة بلغ مستويات كارثية، مشددًا على أهمية وصول المساعدات إلى الأشخاص الأكثر احتياجًا أينما كانوا في جميع أنحاء غزة.

كما أكد مصدر بوزارة الخارجية الفرنسية أن باريس تعتزم تقديم مساعدات للفلسطينيين.

وأشار المصدر- في تصريحات اليوم السبت على هامش أعمال "قمة القاهرة للسلام " بالعاصمة الإدارية الجديدة- إلى ما أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس عن تقديم مساعدات إنسانية طارئة إضافية، خاصة في مجال الأدوية.

وأضاف أن ماكرون أشار إلى أنه سيتم إرسال رحلة خاصة تحمل على متنها مساعدات إنسانية طارئة للفلسطينيين في أقرب وقت ممكن "ومن ثم فإننا سنواكب الجهود التي تبذلها مصر، بدعم من الولايات المتحدة، بفضل فتح معبر رفح".

منسق الأمم المتحدة شؤون الإغاثة ارتن جريفيث قافلة المساعدات موقع التواصل الاجتماعي أول قافلة مساعدات

مواد متعلقة

"كنز الأستاذ".. حوار لم يُنشر من قبل لـ"نجيب محفوظ"

4 ساعات مع نجيب محفوظ فى خمارة القط الأسود

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

التقرير الأسبوعي لـ"التعليم"

السيدة انتصار السيسي: فتيات مصر هن قادة المستقبل

حديث مفتوح مع الشعب.. الرئيس السيسى: الظروف الاقتصادية الصعبة ستصبح تاريخًا مثلما حدث مع الإرهاب

بالأرقام.. كل شىء عن تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على مصر

الأكثر قراءة

"مفتاح العودة".. سر "برّوش" الرئيس الفلسطينى فى قمة القاهرة للسلام

الرئيس السيسى: تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث على حساب مصر أبدًا

المشدد 3 سنوات لترزي حريمي هتك عرض فتاة في التجمع الأول

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب

بعد فشل محاولات التهجير إلى مصر.. أمريكا تفجر مفاجأة بشأن مستقبل غزة

عاجل.. استقالة وزير العدل البلجيكى بعد هجوم بروكسل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

مخاوف كبرى.. قرارات عاجلة بشأن رعايا إسرائيل فى الشرق الأوسط وأوروبا

إسرائيل تحذر رعاياها من السفر لـ3 دول عربية

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب