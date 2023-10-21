السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة معتز مطر والشريف وزوبع و14 آخرين في "قيادة جماعة إرهابية"

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، تأجيل جلسات محاكمة حمزة زوبع ومعتز مطر وعبد الله الشريف ومحمد ناصر و14 آخرين، باتهامات الانضمام وتولي قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب لجلسة  19 نوفمبر المقبل للقرار السابق وهو استكمال المرافعة.   

 تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة مع استمرار حبس 11 متهما على ذمة القضية.

 كما أمرت بإلقاء القبض على 7 متهمين على ذمة القضية وأمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.

الدائرة الأولي إرهاب جنايات أمن الدولة العليا محاكم بدر جلسات محاكمة حمزة زوبع ومعتز مطر عبد الله الشريف ومحمد ناصر

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