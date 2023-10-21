من هو رئيس نادي الزمالك الجديد 2023 الفائز بالانتخابات؟

مع بدء انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك أمس الجمعة حرص الالآف من المواطنين والمشجعين معرفة من هو رئيس نادي الزمالك الجديد 2023 والفائز بالانتخابات، سعيا لمعرفة رئيسهم.

انتخابات نادي الزمالك

في هذا التقرير التالي من "الدستور" ننشر نتائج انتخابات نادي الزمالك وأكثر من ذلك، ومن فاز بمنصب الرئاسة، وكذلك ما موقف اعتماد الميزانية الجديدة.

وأقيمت مساء أمس الجمعة 20 أكتوبر لعام 2023 انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك، والتي سوف تنصب مجموعة جديدة ستقود الأبيض لمدة حوالي 4 سنوات مقبلة.

وكان مرتضى منصور قد تم عزله من رئاسة الزمالك في شهر أغسطس/آب الماضي، وذلك إثر الحكم القضائي الثاني وتكون على التوالي بحبسه لمدة 6 أشهر بتهمة السب والقذف.

أبرز المرشحين على رئاسة نادي الزمالك

كان حسين لبيب هو أول من أعلن ترشحه في رئاسة الزمالك، وقد وجد منافسة شديدة هو من أحد أساطير كرة القدم بالنادي الأبيض، فاروق جعفر.

وشكّل حسين لبيب، الذي قد تولى رئاسة الزمالك خلال لجنة مؤقتة عام 2021، وقائمة أطلق عليها "القائمة الموحدة" وأتى على رأسها المرشح السابق للرئاسة “أحمد سليمان”.

من هو رئيس الزمالك الجديد والفائز بالانتخابات؟

حسم حسين لبيب وقائمته يكون بنسبة نجاح بلغت حوالي 100%، وسباق الانتخابات في القلعة البيضاء، وكانت قناة الزمالك بالبداية، قد نشرت عدد من النتائج اللجان المختلفة، وأظهرت تقدمًا هائلًا لحسين لبيب على فاروق جعفر.

من الفائز بمنصب نائب رئيس النادي في انتخابات الزمالك؟

وكانت المنافسة هي مشتعلة بين الثنائي هاني العتال وهشام نصر وذلك على منصب نائب رئيس النادي.

وفي نهاية المطاف، حسم هشام نصر السباق، ويكون هو أحد أضلاع قائمة حسين لبيب، بصفته رئيس النادي الجديد.

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من الفائز بمنصب أمين الصندوق في انتخابات الزمالك؟

كشفت المؤشرات الأولية خلال وقت سابق، عن تقدم كبير للدكتور “حسام المندوه” في منصب أمين الصندوق بانتخابات الزمالك.

وفي النهاية، قد حسم المندوه منصب أمين صندوق نادي الزمالك وذلك بصفة رسمية، عقب حالة من الجدل في البداية وتكون بشأن مدى قانونية ترشحه بالانتخابات.