موعد مباراة الزمالك وسموحة اليوم السبت 10 أكتوبر 2023 من أكثر تساؤلات مشجعى القلعة البيضاء حيث تعد هى المباراة الأولى الفريق الأول لكرة القدم عقب فوز حسين لبيب برئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك في الانتخابات التي أجريت أمس الجمعة حيث يأمل الملايين من المشجعين في استعادة الفريق ثقة الانتصارات.

موعد مباراة الزمالك وسموحة اليوم السبت 10 أكتوبر 2023

تقام المباراة التي تجمع بين نادي الزمالك ونادي سموحة في منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري خلال الموسم الحالي 2023-2024 في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة فيما تقام في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الإمارات العربية.

ويستعد فريق الزمالك لكرة القدم للمباراة بقيادة الكولومبي أوسوريو لمواجهة نادي سموحة وذلك عقب نجاح شيكابالا في تسجيل هدف الفوز على البنك الأهلى في الدقيقة 90 من الوقت الأصلي ليرفع رصيد الزمالك إلى 5 نقاط يحتل بها المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك اليوم

حصلت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس on time sports على حقوق البث المباشر لمباريات الدوري المصري بما فيها المباراة التي تجمع بين نادي الزمالك ونادي سموحة في منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري المقامة على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وأوضحت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس on time sports أن المعلق الكروي مؤمن حسن سيعلق على أحداث مباراة نادي الزمالك ونادي سموحة والتي ينتظرها الملايين من مشجعي الفريقين من مختلف محافظات الجمهورية حيث يمكن مشاهدته خلال موعد مباراة الزمالك وسموحة اليوم.

وتم الإعلان عن تشكيل نادي الزمالك في المباراة وجاء كما يلي:-

حراسة المرمى:- محمد صبحى.

خط الدفاع: - حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - مصطفي الزناري- محمد طارق - أحمد فتوح - حاتم سكر.

خط الوسط:- نبيل عماد - محمد أشرف - سيد عبد الله - احمد سيد زيزو - محمود شيكابالا - أبراهيم ندادي.

خط الهجوم:- ناصر منسي - سيف الجزيري.

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