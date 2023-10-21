أخبار فاتتك|حسين لبيب يفوز برئاسة الزمالك وأسعار الدواجن اليوم

شهدت الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية والفنية، وغيرها، ترصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

الدماء المصرية في سبيل القضية الفلسطينية

عرضت جريدة الدستور عبر قناتها على يوتيوب، فيديو بعنوان "الدماء المصرية في سبيل القضية الفلسطينية".

في الـ28 من مايو 1946م، اجتمع ملوك ورؤساء وممثلون لـ7 دول عربية في أنشاص للتباحث في قضية فلسطين، ومواجهة هجرة الصهاينة للأراضي الفلسطينية.

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رسميًا.. فوز حسين لبيب بمنصب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك

أسدل الستار على انتخابات نادي الزمالك، التي شهدت فوز حسين لبيب بمنصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وفاز بعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك (تحت السن) كل من، نيرة الأحمر وأحمد خالد سعيد ورامي إبراهيم نصوحي.

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اتحاد النقابات الفنية في لبنان يصدر بيانا داعما للقضية الفلسطينية

أصدرت النقابات الفنية في لبنان بيانا صحفيا بخصوص الاحداث الجارية في فلسطين والتي استشهد خلالها عدد كبير من الأطفال والنساء في قذف الكيان المحتل لأغلب الأراضي الفلسطينية.

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نتنياهو: سنواصل القتال ولن نتخلى عن المحتجزين لدى "حماس"

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، على مواصلة الجهود لتحرير جميع المحتجزين لدى حركة "حماس"، وقال نتنياهو: "لن نتخلى عن جهود تحرير جميع المحتجزين"، مضيفا: "في الوقت نفسه سنواصل القتال حتى النصر".

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أسعار الدواجن فى مصر اليوم السبت 21-10-2023 بالأسواق المصرية

أسعار الدواجن اليوم في مصر السبت 21-10-2023 محور اهتمام ربات البيوت الراغبين في وضع ميزانية شراء شهرية تكفي أفراد أسرتها في ظل ارتفاع الأسعار، حيث تشهد أسعار الطيور بمختلف أنواعها انخفاض ملحوظ في الأسواق المصرية منذ قرار رفع رسوم الجمارك عن 12 سلعة غذائية من بينها الفراخ.

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