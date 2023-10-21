الدماء المصرية في سبيل القضية الفلسطينية

عرضت جريدة الدستور عبر قناتها على يوتيوب، فيديو بعنوان "الدماء المصرية في سبيل القضية المصرية".

في الـ28 من مايو 1946م، اجتمع ملوك ورؤساء وممثلون لـ7 دول عربية في أنشاص للتباحث في قضية فلسطين، ومواجهة هجرة الصهاينة للأراضي الفلسطينية.

ووفقًا لميثاق جامعة الدول العربية الذي ينص على وجوب الدفاع عن الدول العربية في حال وجود اعتداء عليها.

وبعد أن كُتبت الوثيقة التي شردت وقتلت ملايين الفلسطينيين في 14 مايو 1948م وثيقة إعلان قيام إسرائيل، وبعد انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، وإعلان ديفيد بن غوريون الرئيس التنفيذي للمنظمة الصهيونية العالمية ومدير الوكالة اليهودية قيام الكيان الإسرائيلي واحتلال الصهاينة لأرض في فلسطين، أعلن الملك فاروق دخول الجيش المصري في الحرب ضد المليشيات الصهيونية.

وقد خسرت مصر في هذه الحرب خيرة جنودها دفاعًا عن القضية الفلسطينية.

ومنذ هذا التاريخ.. امتزجت دماء المصريين مع القضية الفلسطينية إلى الأبد.