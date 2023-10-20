30 دقيقة.. الأهلى يهدر 3 فرص محققة أمام سيمبا فى الدورى الإفريقى

مرت 30 دقيقة من مباراة سيمبا والأهلي في ذهاب الدور ربع النهائي من الدوري الإفريقي، وما زالت النتيجة هي التعادل السلبي.

الأهلي استهل المباراة بسيطرة وضغط قوي من البداية على أمل تسجيل هدف مبكر.

وشهدت الدقيقة التاسعة كرة طولية من رضا سليم من الطرف الأيسر باتجاه كهربا، لكنها وصلت إلى حارس المرمى.

الأهلي أهدر أول فرصة في الدقيقة 13 بعد تمريرة من كريم الدبيس إلى رضا سليم الذي راوغ المدافع، وأرسل كرة عرضية من يسار منطقة الجزاء، لكن خروج جيد من حارس مرمى سيمبا.

في الدقيقة 14 تمريرة من ميكيسوني، لكن قطعها كوكا ببراعة ليمرر كرة رائعة إلى كهربا الذي راوغ المدافع، وسدد كرة من يمين منطقة الجزاء بالقدم اليسرى لكنها بعيدة عن المرمى.

تمريرة رائعة من أفشة إلى بيرسي تاو يمين منطقة الجزاء لصالح الأهلي لينفرد بالمرمى ويسدد كرة بعيدة عن المرمى.

الأهلي واصل مسلسل إهدار الفرص، وأضاع كرة بعد دقيقتين فقط عقب كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأهلي من رضا سليم إلى كهربا الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر.

كهربا عاد مجددًا وسدد رأسية متقنة في الدقيقة 25 أبعدها الحارس إلى ركنية.

وأضاع فريق سيمبا التنزاني أخطر فرصة له في الدقيقة 28 بعد توغل رائع من كلاوتس تشاما قبل أن يتدخل الشناوي في اللحظة الأخيرة قبل أن تعود إلى ميكيسوني الذي سدد خلفية مزدوجة بجوار القائم.

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تشكيل الأهلي لمواجهة سيمبا

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وكريم الدبيس.

خط الوسط: أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا ومحمد أفشة ورضا سليم وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا.