كهربا يقود الأهلى أمام سيمبا التنزانى فى الدورى الإفريقى

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق لمباراة سيمبا التنزاني بملعب الأخير فى ذهاب ربع نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وجاء تشكيل المارد الأحمر كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وكريم الدبيس.

خط الوسط: أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا ومحمد أفشة ورضا سليم وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا.

ويحل الفريق الأول بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره فريق سيمبا التنزاني فى السادسة مساء اليوم الجمعة على أرض ملعب استاد مكابا الوطني في مدينة دار السلام في ذهاب الدور ربع النهائي من الدوري الإفريقي.

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر في القاهرة وفي حال تخطى المارد الأحمر بطل تنزانيا، يواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو في دور نصف النهائي من البطولة.

الأهلي يتفوق علي سيمبا التنزاني

التقى الفريقان من قبل 4 مرات في دوري أبطال إفريقيا نجح الأهلي في تحقيق الفوز مباراتين فيما انتصر سيمبا التنزاني في مواجهتين فقط تمكن المارد الأحمر من تسجيل 6 أهداف، فيما سجل لاعبو تنزانيا هدفين فقط قبل أن تتجدد المواجهة هذه المرة ضمن منافسات بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم في نسخته الأولى.

وكان مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي شهد انتظام اللاعبين الدوليين بعد الانتهاء من المشاركة مع المنتخب الوطني ‏في ‏معسكره الأخير بالإمارات وخوض وديتي زامبيا والجزائر.‏

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين، ناقش خلالها عددًا من الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالاستعداد ‏للمباراة ‏المرتقبة.‏

وأدى اللاعبون فقرات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، قبل استكمال بقية المران الذي اشتمل على تنفيذ العديد ‏من ‏الجمل الفنية وتقسيمة كرة قوية.‏

وكان الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي، المدير الإداري، قد سبقا البعثة إلى تنزانيا للاطمئنان على كافة الترتيبات ‏الإدارية، ‏وتذليل أي صعوبات إن وجدت، وتوفير كافة الأجواء التي تساعد الفريق على تحقيق أهدافه‎.‎