السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رابط فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2023.. ووسائل الدفع المعتمدة

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي

رابط فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2023 من أكثر الكلمات الدلالية التي تحظى نسب مشاهدة عبر المنصات الإلكترونية لرغبة عملاء الشركة المصرية للاتصالات من كافة محافظات الجمهورية في معرفة إجمالي قيمة الفاتورة الربع سنوية وسدادها في موعدها المحدد تجنبا للغرامة المالية الواقع على العملاء المتخلفين عن الدفع.

رابط فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2023

تعد الشركة المصرية للاتصالات we من أوائل الشركات المصرية الحكومية التي طبقت الخطة الرقمية لخدمة عملائها في مصر قبل أكثر من 20 عاما وذلك لسهولة الاستعلام وسداد فواتير الاستحقاق أو شكاوى المواطنين وذلك من خلال الموقع الرسمي للشركة من خلال هذا الرابط (من هنا) وإدخال البيانات اللازمة.

كما خصصت الشركة أرقام ساخنة يمكن من خلالها خدمة العملاء من كافة محافظات الجمهورية لتسهيل إجراء الاستعلام عن الفاتورة أو الرد على استفسارات المواطنين وذلك عبر الرقم 111 أو 19777 من أى خط أرضي أو من خلال الميل الخاص بالشركة عبر [email protected]  أو من خلال رقم خدمة الواتساب عب الرقم 01555000111.

الآن.. خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2023 وموعدها

بسهولة ومجانًا.. الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى أكتوبر 2023

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون عبر موقع We

خطوات إلكترونية بسيطة يمكن من خلالها معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2023 عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة لكافة العملاء من جميع محافظات الجمهورية وهى كما يلي:-

  • الدخول عبر موقع شركة المصرية للاتصالات من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة الاستعلام عن الفواتير الربع سنوية.
  • إدخال كافة بيانات صاحب الخط المتعاقد مع الشركة بدقة.
  • تسجيل كود المحافظة.
  • تدوين رقم التليفون في الخانات المخصصة لذلك.
  • الضغط على كلمة استعلام.
  • ظهور المبلغ المراد دفعه قيمة الفاتورة الربع سنوية للهاتف المستعلم عنه.

الآن.. خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2023 وموعدها

لينك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة 2023

وسائل دفع فواتير التليفون الأرضي

تتعدد وسائل دفع فواتير التليفون الأرضي المعتمدة من الشركة المصرية للاتصالات والتي تساعد الملايين من المواطنين في السداد لتجنب انقطاع الخدمة وهي كما يلي:-

  • مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري.
  • مقرات الستنرالات التابعة لشركة we.
  • ماكينات بنك cib والبنك الأهلي.
  • خدمة فوادفون كاش.
  • خدمة فوري.
  • خدمة bee.
  • خدمة سداد.
  • خدمة ممكن.
  • خدمة خدماتيز
  • خدمة مصاري.
  • خدمة أمان.

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