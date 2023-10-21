السبت 21 أكتوبر 2023
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مصر

بسهولة ومجانًا.. الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى أكتوبر 2023

التليفون الأرضى
التليفون الأرضى

ملايين المواطنين مشتركين في خدمة التليفون الأرضي في الشركة المصرية للاتصالات، رغم الاعتماد على الهواتف المحمولة والاستغناء عن المكالمات الأرضية، لكنهم مشتركين فيه لار تباطه بتوصيل الانترنت المنزلي، ومع اقتراب نهاية شهر أكتوبر تبحث شريحة كبيرة من المواطنين في مختلف أنحاء البلاد عن الطريقة الصحيحة للاستعلام عن فاتورة الهاتف الأرضي. 

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2023 

وأعلنت الشركة المصرية للاتصلات عن إمكانية الاستعلام الإلكتروني عن فاتورة شهر أكتوبر 2023 عبر رابط إلكتروني ومجاني، حيث يمكنهم معرفة قيمة الفاتورة وسداد المستحقات المالية للهاتف.

 يذكر أن الفواتير تدفع مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، ولذلك زادت التساؤلات حول هذا الموضوع، وفي إطار حرص الدستور على تزويد الجمهور بكافة المعلومات التي يبحثون عنها نقدم في السطور الآتية لخطوات الاستعلام وطرق الدفع.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023 وقيمة الغرامة

صدرت الآن.. كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى 2023 وطرق الدفع

طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم التليفون

طريقة استعلام عن فاتورة الهاتف الأرضي أكتوبر 2023

يمكن استعلام عن فاتورة الهاتف الأرضي لشهر أكتوبر  2023 عبر موقع شركة المصرية للاتصالات الرسمي، وفيما يلي نوضح طريقة الاستعلام بالتفصيل:

1. ادخل إلى الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات.

2. اضغط على خيار "استعلام عن فاتورة الهاتف الأرضي".

3. اكتب رمز المحافظة التي تتبعها.

4. اكتب رقم الهاتف الأرضي للعميل من اليسار إلى اليمين وتأكد من صحته.

5. اضغط على "إظهار فاتورة الهاتف".

استعلام عن فاتورة الهاتف الأرضي بالاسم والرقم

يُمكن أيضًا استعلام عن فاتورة الهاتف الأرضي بالاسم والرقم القومي عبر التواصل مع رقم 19777 المخصص لاستقبال استفسارات فواتير الهاتف الأرضي.

طريقة دفع فاتورة الهاتف الأرضي

يمكن لجميع المستخدمين دفع فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيا دون الحاجة إلى الذهاب إلى أحد فروع شركة الاتصالات الرئيسية، حيث يتم ذلك بواسطة تطبيق My We. وفيما يلي، سوف نوضح لكم طريقة الدفع بالتفصيل: 

  1. اتباع الخطوات السابقة بعد معرفة قيمة الفاتورة.
  2. الدخول إلى التطبيق والضغط على خيار "سداد".
  3. الضغط على "أدفع".
  4. بعد ذلك، يتم كتابة البريد الإلكتروني الخاص بحساب المستخدم على التطبيق.
  5. الضغط على "سداد" واختيار نوع الفيزا.
  6. بعد كتابة جميع بيانات الفيزا بشكل صحيح، يتم الضغط على "أدفع".
  7. ستصل رسالة تؤكد نجاح عملية الدفع إلى صندوق البريد الخاص بالمستخدم.

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صدرت الآن.. كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى 2023 وطرق الدفع

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