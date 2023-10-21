السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

الآن.. خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2023 وموعدها

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي

مع قرب انتهاء شهر أكتوبر حرص المواطنين على معرفة خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2023 عبر جوجل، لأن المواطنين سيسددون فاتورة التليفون الأرضي وذلك كل 3 أشهر، وستبدأ عملية السداد عن أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر فى الشهر الجاري، خوفا من دفع غرامة.

ويرصد «الدستور» في هذه السطور التالية، كافة التفاصيل المتعلقة بسداد فواتير التليفون الأرضي أكتوبر لعام 2023.

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2023

تتيح الشركة المصرية للاتصالات (we)، خدمة سداد فاتورة التليفون الأرضي، وذلك كل 3 أشهر وتكون بفترة سماح ستمتد لشهر، وفي حالة عدم السداد في هذا الشهر سيتم تحويل الخط لنظام الاستقبال فقط، وتكون بفترة سماح لشهر أخرى وأن في حالة عدم السداد سيتم منع الاستقبال.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر أكتوبر 2023

كما تتيح الشركة إمكانية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2023 من خلال تطبيق MY WE التابع للمصرية للاتصالات، كما تتيح الشركة إمكانية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2023، عبر الموقع الإلكتروني، من خلال اتباع الخطوات التالية:

  1. الدخول لموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات we من هنا.
  2. ثم إدخال كود المحافظة.
  3. قم بإدخال رقم التليفون الأرضي المراد الاستعلام عنه.
  4. وستظهر المبالغ المستحقة والفواتير المطلوب سدادها.

طرق سداد فاتورة التليفون الارضي أكتوبر 2023

يمكن سداد فاتورة التليفون الارضي شهر أكتوبر 2023 وذلك من خلال اتباع إحدى الطرق التالية:

  • يمكن سداد فاتورة التليفون الارضي شهر أكتوبر 2023 بشكل نقدي من أقرب فرع لشركة we.
  • يمكن سداد فاتورة التليفون الارضي شهر أكتوبر 2023 نقديًا عبر خدمات فوري المتاحة في جميع أنحاء الجمهورية.
  • يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي في شهر أكتوبر 2023 إلكترونيًا بالفيزا كارد وتكون من خلال خدمات الدفع الإلكتروني.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023 وقيمة الغرامة

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خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023 «أون لاين»

  1. قم بالدخول على موقع المصرية للاتصالات عبر الرابط المذكور أعلاه.
  2. ثم استعلم عن فاتورة شهر أكتوبر 2023.
  3. اختار دفع فاتورة التليفون الأرضي.
  4. ثم أدخل كود المحافظة.
  5. ثم أدخل رقم الهاتف الأرضي.
  6. ثم اضغط على «السداد الإلكتروني».
  7. ثم اضغط على «ادفع».
  8. ثم أدخل البيانات المطلوبة بدقة واختر طريقة الدفع المناسبة «فيزا / ماستر كارد».
  9. اخيرا اضغط على «سدد».

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