موعد الانتخابات الرئاسية في مصر 2024 والجدول الزمني من التقديم لإعلان النتيجة

حددت الوطنية للانتخابات موعد الانتخابات الرئاسية في مصر للداخل والخارج وفق جدول زمني أعلنته مسبقًا، أنهت اليوم السبت الهيئة الوطنية للانتخابات فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات والتي بدأت يوم 19أكتوبر على أن تحظر طالب الترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه غدًا الأحد 22 أكتوبر، وتعرض الدستور في التقريرالتالي موعد الانتخابات الرئاسية في مصر وفق جدول الوطنية للانتخابات.

من هم المرشحين لرئاسة الجمهورية 2024؟

المرشحون لرئاسة الجمهورية 2024 هم 4 من راغبي الترشح وهم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، من خلال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة والممثل القانوني للمرشح.

الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد.

فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ما هو موعد الانتخابات الرئاسية القادمة في مصر؟

يومي الإثنين والثلاثاء 23 و24 أكتوبر: يتم تلقي تظلمات طالبي الترشح المستبعدين.

يوم26 أكتوبر 2023: يتم البت في تظلمات طالبي الترشح المستبعدين.

يومي الجمعة والسبت 27 و28 أكتوبر 2023: يتم قيد الطعون بجدول المحكمة الإدارية العليا على أن يتم الفصل فيها ونشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وصحيفتين واسعة الانتشار من الأحد إلى الثلاثاء 29 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر 2023.

في 8 نوفمبر: سيبدأ اختيار المرشحين للرموز وفقا لأسبقية تقديم طلبات الترشح.

يوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023: آخر موعد لسحب طلب الترشح

يوم الخميس 9 نوفمبر 2023: ستعلن القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم وهو اليوم الذي حددته الهيئة الوطنية لبدء الحملة الانتخابية.

يوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023: آخر موعد لتنازل المرشح عن ترشحه

وبعدها تنشر التنازلات بالجريدة الرسمية خلال يومين من تاريخ التنازل.

انتخابات الرئاسة المصرية 2024 في شهر كام؟

الساعة 12 صباح يوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023: يبدأ الصمت الانتخابي وتتوقف الحملة الانتخابية لانتخابات المصريين في الخارج بالتوقيت المحلي لكل دولة.

الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر 2023: موعد الانتخابات الرئاسية في مصر المصريين في الخارج من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة.

الساعة 12 صباحا الجمعة 8 ديسمبر 2023: يبدأ الصمت الانتخابي وتتوقف الحملات الانتخابية اعتبارا الانتخابات الرئاسية في مصر في الداخل.

تعقد الانتخابات الرئاسية في مصر بالداخل من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساءا لمدة ثلاثة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

الأربعاء 13 ديسمبر 2023: إعلان الحصر العددي للأصوات بعد انتهاء عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.

الخميس 14 ديسمبر 2023: تلقي الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة.

يومي الجمعة والسبت 15 و16 ديسمبر 2023: البت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العام

18 ديسمبر 2023.: تعلن نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية القادمة وتنشر في الجريدة الرسمية