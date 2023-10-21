السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ألمانيا: نناشد الجميع من أجل السلام ونتحدث فى "القاهرة" بلغة القانون الدولى

أنالينا بيربوك
أنالينا بيربوك

قالت أنالينا بيربوك، وزيرة خارجية ألمانيا، إن هناك الكثير في قطاع غزة يعانون كثيرًا بسبب عدم وصول المياه وتقديمها إلى الأطفال، وإننا نخاف من أن يكلف هذا الصراع المزيد من الضحايا للعائلات، وهناك العديد من حالة الخوف في المنطقة. 

حماية المدنيين

وأضافت بيربوك، خلال كلمته في افتتاح قمة القاهرة للسلام 2023، اليوم السبت، أن كل المدنيين يجب حمايتهم ومعاملتهم على حد سواء، لكن سبب هذه المعاناة هى حماس التي قامت بعمل “إرهابي” في السابع من أكتوبر ضد إسرائيل، وقامت بأبشع الجرائم.

وتابعت: إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها  في إطار القانون الدولي، لذلك فإن حكومة ألمانيا تقف بصمود مع إسرائيل، مؤكدة أن أمن إسرائيل غير قابل للتفاوض.

ونوهت وزيرة خارجية ألمانيا بأن المدنيين الفلسطينيين لا يتحدثون بلغة الإرهاب، ويعيشون في حالة خوف شديد من تصاعد الموقف، ونحن هنا نتحدث بلغة القانون الدولي ونناشد الجميع من أجل السلام، لذلك أدعو الجميع بالوقوف ضد الإرهاب، والتمييز بين الإرهاب والسكان المدنيين في كل وقت وحين.

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