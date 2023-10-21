محافظ أسيوط: جلسات تشاور مجتمعي لدراسة تقييم أثر مشروعات التنمية المحلية

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن عقد العديد من جلسات التشاور المجتمعي لمناقشة دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروعات الجاري تنفيذها بمراكز أبوتيج والغنايم والبداري وأبنوب وحى غرب خلال الأيام الماضية ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والتي تتضمن "إنشاء وتطوير مواقف وأسواق حضرية ومجمعات تجارية" ويجري تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والتي تشمل في مرحلتها الحالية 7 مشروعات بتكلفة تقديرية بلغت 555 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور يحيى زكريا مدير وحدة التنفيذ المحلية للبرنامج بالمحافظة، وعنتر محمود مدير ادارة البيئة بالمحافظة وخالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب، ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري، ومحمد عبد الراضى رئيس مركز ومدينة أبوتيج، ومصطفى على رئيس مركز ومدينة الغنايم، وعيون إبراهيم رئيس حى غرب، ونوابهم وبعض قيادات المجتمع المدني، والقيادات التنفيذية والشعبية والجمعيات الأهلية والعشرات من المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن جلسات التشاور المجتمعى بمراكز وأحياء المحافظة تضمنت مناقشة ودراسة تقييم الأثر البيئى لمشروعات نقل سوق المواشى من مدينة أبوتيج للظهير الصحراوى بقرية الزرابى وإنشاء مول تجاري بالتمليك القبلي ورصف حارات الشيخة نفيسة بحى غرب، وجلسة التشاور البيئي لإنشاء سوق الجملة العمومى للخضار والفاكهة بقرية الكوم الأحمر بمركز البداري، وجلسة تشاور تقييم الأثر البيئي لتطوير وتجديد موقف سيارات مركز ومدينة الغنايم، وإنشاء سوق حضرى للباعة الجائلين بمركز أبنوب.

وجرى خلال الجلسات عرض ومناقشة الأثر البيئى للمشروعات الجارى تنفيذها والاستماع إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم حتى يتثنى تلافى كافة الملاحظات ومراعات جميع التأثيرات البيئية والاجتماعية خلال تنفيذ المشروعات واستخدام أحدث الطرق للحد من التأثيرات السلبية والبدء الفعلي في تنفيذ المشروعات واتخاذ إجراءات مراحل التنفيذ.

محافظ أسيوط: المشروعات تتم وفقًا لاحتياجات المواطنين

وأكد محافظ أسيوط أن المشروعات النهائية التي سيجرى تنفيذها بالقرى والمراكز والأحياء ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تتم وفقًا لاحتياجات المواطنين والتي تتضمن "إنشاء وتطوير مواقف وأسواق حضرية ومجمعات تجارية"، ويجري تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والتي تشمل في مرحلتها الحالية 7 مشروعات بتكلفة تقديرية بلغت 555 مليون جنيه، وتشمل مشروع إنشاء سوق ومجمع تجاري وإداري بمنطقة التمليك القبلي بمدينة الأربعين بحي غرب وإنشاء سوق عمومي للخضار والفاكهة بمركز ومدينة البداري على مساحة 5 أفدنة وتطوير ورفع كفاءة منطقة مواقف نزلة عبداللاه بحي شرق مدينة أسيوط، وإحلال وتجديد موقف سيارات مدينة الغنايم (الغنايم/أسيوط ) على مساحة 1000 متر وإنشاء سوق حضري للباعة الجائلين بمدينة أبنوب على مساحة 550 مترا وتطوير ورفع كفاءة الحارات والشوارع الضيقة بمنطقة الشيخة نفيسة وشارع نادي غرب البلد بحي غرب وإنشاء سوق ماشية بقرية الزرابي بمركز أبوتيج فضلًا عن تطوير التكتلات الاقتصادية "الرمان والنباتات الطبية العطرية" إضافة إلى عمل دراسة جدوى لإنشاء مجمع صناعات زراعية بالبداري وجاري ترفيقه من الخطة الاستثمارية بمبلغ 100 مليون جنيه إضافة إلى تدعيم المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء بمعدات وأجهزة حديثة، لافتًا إلى التنسيق الكامل للجهود بين لجنة التخطيط المحلي والوحدات المحلية ومديريات الخدمات لتنفيذ مشروعات وأنشطة البرنامج ووضع آليات للإطار التخطيطي وبناء القدرات وإعداد الخطط الاستثمارية في إطار تخطيطي تنموي متكامل.

وأوضح يحى زكريا، أن جلسات دراسة تقييم الآثر البيئى تتم وفقا لأحكام اتفاقية قرض البنك الدولى ودليل التشغيل ووفقًا لما سيتم تقييمه والتحقق منه خلال تقييم الآداء المتوقع في شهر أكتوبر الجاري، فضلا عن الاستماع إلى آراء ومقترحات المواطنين لتلافى كافة الملاحظات وتحقيق التنفيذ الجيد للمشروعات.

جلسات تشاور بيئى بمراكز اسيوط (6)

جلسات تشاور بيئى بمراكز اسيوط (10)

جلسات تشاور بيئى بمراكز اسيوط (13)

جلسات تشاور بيئى بمراكز اسيوط (14)

جلسات تشاور بيئى بمراكز اسيوط (3)

جلسات تشاور بيئى بمراكز اسيوط (2)

جلسات تشاور بيئى بمراكز اسيوط (19)

جلسات تشاور بيئى بمراكز اسيوط (18)

جلسات تشاور بيئى بمراكز اسيوط (16)