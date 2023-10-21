"المشناوي" يزور جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية ويشيد بالزخم التعليمي

تفقد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط؛ جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، يرافقه الدكتور جمال تاج عبد الجابر، رئيس الجامعة، والدكتور على محمد يوسف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وجمال كمال، أمين عام الجامعة، وعدد من قيادات الجامعة، وذلك بمقر الجامعة بمدينة الرحاب بأسيوط الجديدة.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي بجاهزية جامعة أسيوط التكنولوجية وانتظام سير العملية التعليمية، وتقديم خدمات تعليمية متميزة للطلاب، فضلًا عن البرامج الدراسية التي تقدمها الجامعة، ومواكبتها للتطورات التقنية الحديثة.

وأكد رئيس جامعة أسيوط ضرورة تحقيق التكامل والتعاون بين جامعات إقليم الصعيد؛ لتطوير المنظومة التعليمية، والبحثية؛ بما يعود بالنفع على الطلاب؛ ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المستقبلي على المستوى المحلي، والإقليمي، والدولي، مشيرًا إلى أن جامعة أسيوط التكنولوجية ؛ تعد إضافة لمنظومة التعليم العالي، والبحث العلمي في الصعيد.

ودعا المنشاوي، جامعة أسيوط التكنولوجية إلى الاندماج في الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، والبحث العلمي؛ التي أطلقتها الوزارة في مارس الماضي، وتضم سبعة محاور رئيسة هي:"التكامل، والتخصصات المتداخلة، والتواصل، والمشاركة الفعالة، والاستدامة، والمرجعية الدولية، والابتكار، وريادة الأعمال"، مشيرًا إلى أن هناك زخمًا تعليميًا في محافظة أسيوط؛ يغطي أوجه التعليم المطلوبة في سوق العمل ‏بين حكومية، وأهلية، وخاصة، وتكنولوجية، وكذلك يوجد الكثير من الاتفاقيات في إطار التحالف الإقليمي بين الجامعات في أسيوط، والشركات، والمؤسسات الصناعية، والإنتاجية؛ حيث يتم ربط هذه الاتفاقيات بالأهداف الاستراتيجية للدولة، ورؤية مصر 2030.

6 برامج تعليمية بجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية

وقال الدكتور جمال تاج، خلال الجولة؛ أن جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية تابعة لوزارة التعليم العالي، وبدأت الدراسة بها العام الماضي؛ حيث تقبل خريجي الثانوية العامة، والدبلومات الفنية، والمعاهد، وتضم كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والتي تشتمل على: برامج تكنولوجيا الأجهزة الكهربائية، والإلكترونية، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، والأنظمة الكهربائية، وتكنولوجيا التصنيع الغذائي، وتكنولوجيا المعلومات، كما تضم الجامعة؛ كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، والتي تشتمل على: برامج تكنولوجيا الصناعات الدوائية، وتكنولوجيا قطاع الأسنان، وتكنولوجيا إدارة المعلومات الصحية.

حضر الجولة التفقدية من جامعة أسيوط؛ الدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والأستاذ مصطفى حسن الأمين العام المساعد بجامعة أسيوط، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ خالد ذو الفقار مدير رعاية الشباب بجامعة أسيوط الأهلية.

كما شهدت الزيارة حضور الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر فرع أسيوط، والدكتور منصور الكباش رئيس جامعة سفنكس، والدكتور علاء حى الله عميد كلية الصيدلة بجامعة سفنكس، والدكتور عصام زناتى نائب رئيس جامعة أسيوط السابق وممثلًا عن جامعة بدر.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة