حبس موظف بتهمة التحرش بفتاة داخل مدرسة في الأميرية

قررت نيابة الأميرية اليوم السبت، حبس موظف 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتحرش بطالبة داخل مدرسة بمنطقة الأميربة.

كما طالبت النيابة بسرعة استكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

وكانت قد أمرت النيابة باستدعاء بعض الشهود لسماع أقوالهم حول الواقعة وبيان مدى صحتها.

بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة الأميرية من سيدة تتهم موظف بالتحرش بابنتها الطالبة، وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة حيال الواقعة تم تحديد هوية المتهم وضبطه وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.