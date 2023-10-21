السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 3 متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بالمرج

حبس 3 عاطلين
حبس 3 عاطلين

قررت نيابة المرج اليوم السبت حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بمنطقة المرج.

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تصل لـ5 ملايين جنيه ومصادرة الأموال.. عقوبة الاتجار فى النقد الأجنبى

 

وطالبت النيابة العامة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وأقروا بإرتكاب جريمة الاتجار في النقد بهدف التربح والكسب الغير مشروع.

والبداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المرج من ضبط ٣  عاطلين وبحوزتهم  مبلغ ٦٠٠ ألف جنيه.

وبمواجهتهم اعترفوا بمزاولتهم نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد، وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطه غير المشروع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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