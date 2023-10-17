الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حجز محاسب يُتاجر في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بالنزهة

حجز
حجز

أمرت نيابة النزهة الجزئية، اليوم الثلاثاء، طلب التحريات في واقعة اتهام محاسب بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وحجزه 24 ساعة.

وتبين أن محاسب بإحدى الشركات يزاول نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى في منطقة النزهة، وتم ضبطه وبحوزته سيارة ومبالغ مالية محلية وأجنبية

واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفي، وتحصله عليها من 3 أشخاص أمكن ضبطهم، وبحوزتهم مبالغ مالية "عملات أجنبية".

السوق المصرفي محاسب النقد الأجنبي مالية محلية

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