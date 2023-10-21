السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات لترزي حريمي هتك عرض فتاة في التجمع الأول

هتك عرض
هتك عرض

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة ترزي حريمي بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة هتك عرض فتاة في التجمع الأول وألزمته بالمصاريف.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل وعضوية المستشارين محمود مصطفي كمال ومحمد أحمد عبد المالك وأمانة سر محمد طه. 

تبين من خلال الأوراق أن المتهم هو "أحمد.ج"، وكشف أمر الحالة  قيام المتهم بهتك عرض المجني عليها "آلاء.م" بأن طلب منها الدخول إلى غرفة القياس الخاصة بمحل الخياطة مكان عمله، وما أن اختلى بها حتى تحسس بيده جسدها وصدرها ومواطن عفتها وفتح الجاكت الخاص بها وعرى ذلك صدرها وطلب منها خلع بنطالها على النحو المبين بالتحقيقات.

قائمة أدلة الثبوت في جريمة هتك عرض فتاة بالتجمع الأول 

الشاهدة الأولي

شهادة المجني عليها "آلاء.م"

كشفت شهادة المجني عليها بأنها ذهبت إلى محل الخياطة الذي يعمل به المتهم وطلبت منه تصغير بنطال خاص بها، فطلب منها الأخير الدخول لغرفة القياس "البروفة" لقياس محيط خصرها، وما أن أختلى بها حتى أغلق ستارة الغرفة وتحسس بيده جسدها وومواطن، قبل أن يدخل أحد الزبائن إلى المحل فتركها وخرج خشية افتضاح أمره، فاستغلت الفرصة واتصلت بأحد أقاربها مستنجدة به، وعاد المتهم إليها ووضع يده على فمها حتى لا تصرخ وطلب منها عدم إخبار أحد بما حدث مقابل إصلاح البنطال مجانا وطلب منها خلع بنطالها، إلا أن الشاهدة الثانية أنجدتها بأن دخلت إلى داخل المحل وقامت بالنداء عليها فتركها المتهم وأبلغت بما حدث. 

شهادة " جيلان. ج"

كشفت شهادة الشاهدة أنه ورد إليها اتصال من عميلة قريبة المجني عليها أخبرتها بأن الأخيرة تتعرض لتحرش جنسي داخل محل الخياطة المقابل للكوافير خاصتها، فاتجهت إلى محل الخياطة الذي لم تجد فيه أحد فقامت بالنداء على المجني عليها فخرج المتهم من غرفة القياس ووجهه محمر، وخرجت خلفه المجني عليها وهي تبكي والجاكت الخاص بها مفتوح ويظهر صدرها، وأقرت لها المجني عليها بما شهدت به في التحقيقات فأبلغت الشرطة. 

الشاهد الثالث

شهادة معاون مباحث قسم شرطة التجمع الأول كشفت شهادة معاون المباحث بأن تحرياته توصلت الي صحة الواقعة.

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