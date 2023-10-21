رئيس المجلس الرئاسى الليبى يُطالب بوقف ما يحدث فى غزة فورًا.. ويرفض التهجير

قال محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي: علينا القيام بواجباتنا تجاة الإنسانية وقيمها المشتركة، ومن أجل الحفاظ على مصداقية وقدرة المجتمع الدولي في صون الحق في حماية الشعوب الواقعة تحت الاحتلال.

وأضاف المنفي، خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام، اليوم السبت، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن ما يحدث من استهداف لكل من يعيش في غزة حتى إن احتموا بالمستشفيات والكنائس والمساجد في ظل عدم تمكن مجلس الأمن من التوصل إلى تسوية بشأن مشاريع القرارات المعروضة أمامه، أو التوافق على صيغ توافقية تؤدي إلى إيقاف العدوان، يضع جميع القادة في المنطقة أمام تحد تاريخي نتيجة تأخر مجلس الأمن في القيام بدوره بسرعة قصوى لوقف ما يجرى في قطاع غزة، بما يحقق مقاصد الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن في جميع أنحاء العالم بحيادية ومسئولية بأن جميع الدول تحترم وتحفظ مكانة القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

ولفت إلى أن ما تمارسه دولة الاحتلال الإسرائيلي خلاف مسئولياتها المنصوص عليها، خلال الأسبوعين الماضيين وعلى مدار 75 عامًا، ليتجاوز كل الجرائم والانتهاكات، مفيدًا بأن كل ذلك يحدث على مدار الساعة على مرأى من الجميع.

وطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية على غزة ومنع الاحتلال من المضي قدمًا في خطته باجتياح القطاع، وإجبار سكانه على النزوح قسرًا إلى سيناء أو غيرها، والتوقف عن الاقتحامات المتكررة والممنهجة للمسجد الأقصى وبقية الأراضي الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.