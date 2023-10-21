ألمانيا ترحب ببدء إرسال المساعدات الإنسانية لغزة عبر معبر رفح

رحب المستشار الألماني، أولاف شولتس، ببدء إرسال مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري مع مصر.

وكتب، في تعليق له عبر موقع تويتر (إكس)، أنه من الصحيح والمهم أن تصل المساعدات الإنسانية الأولى الآن إلى السكان في غزة، فهم يحتاجون إلى مياه وطعام ودواء، ولن نتركهم وحدهم.

وأضاف: تواصل الحكومة الفيدرالية الألمانية استخدام جميع القنوات لتخفيف المعاناة في ذلك الصراع.

الإغاثة للسكان المدنيين في غزة

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن فتح معبر رفح، اليوم السبت، سيساعد في تقديم قدر من الإغاثة للسكان المدنيين في غزة.

وكتبت فون دير لاين، عبر تويتر: "أرحب بفتح معبر رفح الحدودي، مع غزة لإرسال مساعدات إنسانية، إنها خطوة أولى مهمة، ستخفف المعاناة عن السكان الأبرياء".

كان الاتحاد الأوروبي أعلن مؤخرًا أنه سيضاعف مساعداته الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة 3 مرات، لتصل إلى أكثر من 75 مليون يورو "79 مليون دولار" على المدى القصير.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي نقل إمدادات الإغاثة جوًا إلى مصر لإدخالها عبر معبر رفح إلى غزة.

دخول قوافل المساعدات إلى غزة

وكانت أول قافلة مساعدات إنسانية قد دخلت، اليوم السبت، إلى قطاع غزة عبر مصر منذ بدء جولة القتال في السابع من الشهر الجاري.

وتتضمن القافلة 20 شاحنة محملة بأدوية ومستلزمات طبية وكمية محدودة من المواد الغذائية، على أن تتولى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" توزيعها.