الصحة الفلسطينية: 4473 شهيدًا و15400 إصابة فى عدوان الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 4473، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر الجاري.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم السبت، إن 4137 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة منذ بداية العدوان، فيما ارتفع عدد الشهداء في محافظات الضفة إلى 84، مؤكدة أن 70% من حصيلة الشهداء في القطاع هم من الأطفال والنساء والمسنين.

‎وأضافت أن أكثر من 15400 مواطن أصيب منذ بدء العدوان، منهم 14000 في قطاع غزة، و1400 في محافظات الضفة.

مستعمرون يهاجمون مزارعين

واعتدى مستعمرون، اليوم السبت، على مواطن في بلدة ديراستيا شمال سلفيت، وهاجموا قاطفي الزيتون أطراف البلدة.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية لـ"وفا" بأن مستعمرين من مستعمرة "ياكير" المقامة على أراضي ديراستيا اعتدوا بالضرب على المواطن نزار راشد منصور، خلال تواجده في أرضه.

وأضافت المصادر ذاتها أن المستعمرين أجبروا المزارعين والأهالي على مغادرة أراضيهم، ومنعوهم من قطف ثمار الزيتون في أراضيهم الواقعة على الشارع الرئيسي.

وأكد رئيس بلدية ديراستيا فراس ذياب أن حارس مستعمرة "ياكير" اعتدى بالضرب على المزارع نزار منصور (36 عاما) ورميه أرضا، ووضع السكين على رقبته خلال توجهه لقطف ثمار الزيتون في منطقة خلة نشيط غرب البلدة.

وأضاف ذياب، أن منصور أصيب برضوض، وتم نقله الى مستشفى سلفيت الحكومي لتلقي العلاج، ووصفت إصابته بالطفيفة.

مسيرة التضامن مع فلسطين

وشارك الآلاف من الباكستانيين من خلفيات متنوعة في مسيرة التضامن مع فلسطين التي نظمتها "الحركة القومية المتحدة الباكستانية" في لحظة تاريخية للإعراب عن دعمهم القوي للشعب الفلسطيني.

وبغض النظر عن الاختلافات السياسية واللغوية والدينية والفقهية، أصبحت شرائح متنوعة من كراتشي، صوت الفلسطينيين، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم السبت.

وانطلقت، قبل قليل، أعمال قمة القاهرة للسلام 2023، في مصر بحضور رؤساء وزعماء وقادة دول عربية وأجنبية.

ويشارك في القمة، كل من العراق وقطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وإيطاليا وقبرص، بالإضافة إلى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش.

كما يشارك في القمة رؤساء وزراء كل من بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، وقبرص، وتركيا والبرازيل، وكذلك سيحضر المبعوث الخاص لدولة الصين، والمبعوث الخاص الأمريكي، ووزير الشؤون الخارجية المغربي، ووزير خارجية النرويج، ونائب وزير الخارجية الروسي، ورئيس المجلس الأوروبي.