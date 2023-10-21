ملك الأردن يحذّر إسرائيل: الحل العسكرى لن يُنهى مخاوفكم الأمنية

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني: إن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لم يبدأ منذ أسبوعين فقط، ولن يتوقف إذا واصلنا السير على هذا الطريق الملطخ بالدماء، فنحن نُدرك جيدًا أن ذلك لن يؤدي إلّا للمزيد من دوامات الموت والدمار والكراهية واليأس.

وأضاف ملك الأردن، خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام المنعقدة، اليوم السبت، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه "بينما تقوم إسرائيل بتجويع المدنيين في غزة عن الأكل، فإنه لطالما تم تجويع الفلسطينيين لعقود عن الأمل والحرية والمستقبل، وعندما يتوقف القصف فلن تتم محاسبة إسرائيل، وسيستمر ظلم الاحتلال، وسيدير العالم ظهره إلى أن تبدأ دوامة جديدة من العنف".

وتابع: "سفك الدماء الذي نشهده اليوم ثمن هذا الفشل في تحقيق تقدم ملموس نحو أفق سياسي يحقق السلام للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء"، لافتًا إلى أنه يتعين على قيادة الاحتلال الإسرائيلي أن تُدرك أنه لا يوجد حل عسكري لمخاوفها الأمنية، وأنها لا تستطيع الاستمرار في تهميش 5 ملايين فلسطيني يعيشون تحت احتلالها محرومين من حقوقهم المشروعة، وأن حياة الفلسطينيين لا تقل قيمة عن حياة الإسرائيليين".