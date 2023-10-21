الولايات المتحدة تطلب من رعاياها التوجه لمعبر رفح استعدادًا لدخول مصر

طلبت السفارة الأمريكية لدى إسرائيل من الرعايا الأمريكيين التوجه إلى معبر رفح على الحدود بين غزة ومصر للإخلاء، بينما تستعد دبابات الاحتلال الإسرائيلية للغزو البري في القطاع الفلسطيني.

الاحتلال يمارس سياسة العقاب الجماعي ضد غزة

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي معاقبة غزة بغارات جوية ردًا على عملية طوفان الأقصى التي نفذتها الفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر، ويستعد عشرات الآلاف من الجنود الإسرائيليين للمعركة مع ظهور الغزو الوشيك.

وتابعت أنه في تنبيه أمني عاجل هذا الصباح، قالت السفارة الأمريكية إنها تلقت معلومات تفيد بأن معبر رفح الحدودي الحيوي سيفتح في الساعة 10 صباحًا بالتوقيت المحلي للقاهرة، وبالفعل تم افتتاح المعبر هذا الصباح، للسماح بتدفق المساعدات المنقذة للحياة إلى الفلسطينيين، الذين يعانون من نقص الغذاء والدواء والمياه في الأراضي الخاضعة للحصار الإسرائيلي، حيث عبرت قافلة مكونة من 20 شاحنة كدفعة أولى من المساعدات الإنسانية، ولكن تم غلق المعبر مع مصر عقب عودة الشاحنات من غزة.

وطلبت السلطات من المواطنين الأمريكيين المحاصرين أن يتوقعوا "بيئة فوضوية وغير منظمة على جانب المعبر من الناحية الفلسطينية"، وهناك ما يقدر بنحو 600 أمريكي في غزة ينتظرون العبور عبر معبر رفح.

وحثت السفارة الرعايا الأجانب على الهروب من غزة إذا استطاعوا، محذرة: "إذا تم فتح الحدود، فإننا لا نعرف إلى متى ستبقى مفتوحة للمواطنين الأجانب لمغادرة غزة".

وأضافت: "لا يزال الوضع ديناميكيًا ومتقلبًا، ولا يمكن التنبؤ بالبيئة الأمنية، يجب عليك تقييم سلامتك وأمنك الشخصي قبل اختيار التحرك نحو الحدود أو محاولة العبور".

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن افتتاح معبر رفح يأتي بعد أكثر من أسبوع من الجهود الدبلوماسية رفيعة المستوى التي قام بها وسطاء مختلفون، بما في ذلك زيارات قام بها الرئيس الأمريكي جو بايدن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى المنطقة، وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي إن المساعدات هي "شريان حياة" لأولئك الذين يعانون في المنطقة.

وشوهد عمال الإغاثة على الجانب المصري من المعبر وهم يهتفون ويصفقون أثناء مرور الشاحنات عبر البوابة الرئيسية لغزة.

وأضافت أن مصر أيضًا افتتحت قمة القاهرة للسلام بشأن أزمة غزة، في محاولة لتجنب حرب إقليمية أوسع نطاقًا. وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال القمة، إنه دعا القادة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة وإحياء طريق السلام.