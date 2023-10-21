السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

خطة المصريين لدعم فلسطين.. "لا فراغ" فى الشاحنات لإدخال أكبر قدر مساعدات إلى غزة

لحظة دخول قوافل مساعدات
لحظة دخول قوافل مساعدات غزة

قال المهندس إبراهيم عبدالحميد، أحد المتطوعين لتجهيز وإعدادات المساعدات في معبر رفح لإيصالها إلى الأشقاء في قطاع غزة، إنهم كمتطوعين صمدوا طوال الأيام الماضية للمساهمة في إدخال المساعدات الإغاثية للقطاع، وجهزوا "كراتين المساعدات" بكل عزيمة وإرادة لسرعة توصيلها للفلسطينيين.

وأضاف إبراهيم، لـ"الدستور"، أنه تم إدخال 20 سيارة إغاثية عبر معبر رفح حتى الآن إلى قطاع غزة، حيث عمل وزملاؤه على ترتيبها وفقًا لأولويات الاحتياج داخل قطاع غزة، والتي تبينت لهم من خلال تواصل مع أشقاء داخل قطاع غزة، لمعرفة أكثر احتياجاتهم لإدخالها أولًا، على أن يكون الباقي تباعًا.

واستطرد: "جهزنا قائمة بالأدوية والأشياء الأكثر احتياجًا، وجرى إعداد القوافل الإغاثية بناءً على توصية أهل غزة، ومعظمها أدوية ومعدات طبية، ويعقبها المواد الغذائية ومواد أخرى".

"خطة ذكية" من المتطوعين لإدخال مساعدات  

وأكد "أن المتطوعين وضعوا بالشاحنات مساعدات ومواد إغاثية تفوق حملها العادي دون ترك أي مساحة فراغ بها، بهدف إدخال أكبر قدر من المساعدات للجانب الفلسطيني، الذين يتعرضون لحرب شرسة وجرائم يرتكبها الكيان الصهيوني".

وشهد معبر رفح دخول قوافل مساعدات إنسانية للهلال الأحمر المصري إلى قطاع غزة المحاصر، لتخفيف المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون جراء القصف الإسرائيلي العنيف على مدار الأسبوعين الماضيين.
الجهود المصرية لتوصيل المساعدات
يأتي ذلك في ظل الجهود المصرية الحثيثة للوصول لسبل الحل الإيجابي للقضية الفلسطينية، وتزامنًا مع إقامة فعاليات قمة القاهرة للسلام بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل التفاوض اليوم، وسط لفيف من قيادات دول العالم الكبرى.

وبذلت مصر جهدًا كبيرًا في اليوم الأول من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بدأ بتدشين الرئيس عبدالفتاح السيسي غرفة الأزمات في مقر الأوكتاجون بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمراقبة تطورات الأزمة ومدة تأثيرها على استقرار الوضع الأمني الإقليمي، وتكثيف الاتصالات الدبلوماسية مع عدد من الدول، ثم تفرع الجهد المصري ليشمل الدور الإنساني المتمثل في فتح معبر رفح، وإعلان حالة الطوارئ في مستشفيات شمال سيناء لاستقبال الجرحى والمصابين.

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لإدخال المساعدات

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، من أمام معبر رفح المصرى بالأمس، إلى دخول قوافل المساعدات الإنسانية إلى غزة كل يوم، وأضاف، خلال مؤتمر صحفى، أن أهالى غزة بحاجة عاجلة إلى كل أنواع المساعدة، وأن مصر هى عماد السلام والوحيدة القادرة على نزع فتيل العنف، ودعا إلى ضرورة وقف إطلاق النار لإدخال المساعدات.

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