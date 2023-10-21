السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تدشين ورش تنمية مهنية لمعلمي التعليم المجتمعي بمطروح

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إن المديرية بصدد تدشين مجموعة من ورشة العمل لمعلمي التعليم المجتمعي لمواد الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية بمعدل يومين لكل مادة دراسية بدءًا من يوم الأربعاء المقبل الموافق ٢٥ أكتوبر الجاري، وحتى ٢١ نوفمبر المقبل مقسمة لثلاث مجموعات تضم معلمي المواد الدراسية الثلاث، وذلك بالإدارات التعليمية وديوان عام المديرية لنقل الخبرات التدريبية بالمدارس من خلال الوحدات التدريبية بها تحت إشراف لمياء سعيد مدير إدارة التدريب.

وأوضح أن عقد إسماعيل جاتو، وكيل المديرية، اجتماعًا مع إدارة التدريب وموجهي العموم لمناقشة آليات تنظيم ورش التنمية المهنية وذلك تنفيذًا للتعليمات والتوجيهات.

خطط التحسين المستمر للمعلمين

وأضاف وكيل تعليم مطروح، أن موجهي المواد الدراسية الثلاث يقع على عاتقهم مسئولية متابعة أثر البرامج التدريبية بالمدارس، مضيفًا أن ورش العمل تتضمن خرائط المناهج وخطط التحسين المستمر للمعلمين المشرفين بمدارس التعليم المجتمعي.

وأكد شحاتة، أن تلك الحزم التدريبية تأتي حرصًا من تعليم مطروح على تنفيذ تعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم بتفعيل التنمية المهنية للعاملين بالقطاع التعليمي، مقدمًا الشكر إلى وكيل المديرية ولإدارة التدريب تقديرًا للجهود المبذولة والتنظيم الجيد لتلك البرامج التدريبية الإيجابية خلال الفترة الماضية كذلك حسن انتقاء البرامج التي تلبي احتياجات العاملين ومتطلبات العمل.

ورش العمل معلمي التعليم المجتمعي تعليم مطروح وكيل تعليم مطروح مطروح

مواد متعلقة

وكيل "تعليم مطروح" يشهد نهائي بطولة السباحة للمرحلتين الإعدادية والثانوية

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث على حساب مصر أبدًا

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب

"دعونا نوجه رسالة أمل".. نص كلمة الرئيس السيسى فى قمة القاهرة للسلام

بعد فشل محاولات التهجير إلى مصر.. أمريكا تفجر مفاجأة بشأن مستقبل غزة

عاجل.. استقالة وزير العدل البلجيكى بعد هجوم بروكسل

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

مخاوف كبرى.. قرارات عاجلة بشأن رعايا إسرائيل فى الشرق الأوسط وأوروبا

إسرائيل تحذر رعاياها من السفر لـ3 دول عربية

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب