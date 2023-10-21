تدشين ورش تنمية مهنية لمعلمي التعليم المجتمعي بمطروح

قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إن المديرية بصدد تدشين مجموعة من ورشة العمل لمعلمي التعليم المجتمعي لمواد الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية بمعدل يومين لكل مادة دراسية بدءًا من يوم الأربعاء المقبل الموافق ٢٥ أكتوبر الجاري، وحتى ٢١ نوفمبر المقبل مقسمة لثلاث مجموعات تضم معلمي المواد الدراسية الثلاث، وذلك بالإدارات التعليمية وديوان عام المديرية لنقل الخبرات التدريبية بالمدارس من خلال الوحدات التدريبية بها تحت إشراف لمياء سعيد مدير إدارة التدريب.

وأوضح أن عقد إسماعيل جاتو، وكيل المديرية، اجتماعًا مع إدارة التدريب وموجهي العموم لمناقشة آليات تنظيم ورش التنمية المهنية وذلك تنفيذًا للتعليمات والتوجيهات.

خطط التحسين المستمر للمعلمين

وأضاف وكيل تعليم مطروح، أن موجهي المواد الدراسية الثلاث يقع على عاتقهم مسئولية متابعة أثر البرامج التدريبية بالمدارس، مضيفًا أن ورش العمل تتضمن خرائط المناهج وخطط التحسين المستمر للمعلمين المشرفين بمدارس التعليم المجتمعي.

وأكد شحاتة، أن تلك الحزم التدريبية تأتي حرصًا من تعليم مطروح على تنفيذ تعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم بتفعيل التنمية المهنية للعاملين بالقطاع التعليمي، مقدمًا الشكر إلى وكيل المديرية ولإدارة التدريب تقديرًا للجهود المبذولة والتنظيم الجيد لتلك البرامج التدريبية الإيجابية خلال الفترة الماضية كذلك حسن انتقاء البرامج التي تلبي احتياجات العاملين ومتطلبات العمل.