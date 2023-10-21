السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

في عيد ميلاد كيم كاردشيان.. كيف تخسري 15 كيلو في أسرع وقت؟

كيم
كيم

يحل اليوم عيد ميلاد نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كيم كاردشيان، وفي عيد ميلادها نسلط الضوء على الحمية الغذائية الخاصة بكيم كاردشيان، حيث يتساءل عدد كبير عن سر رشاقتها وحفاظها على وزنها المثالى.

ووفقاً لتصريحات سابقة لكيم كاردشيان، فإن نظامها الغذائي يعتمد على النباتات، حيث أوضحت من قبل أنها تتبع نظام غذائي نباتي بقدر الإمكان، حيث تحتوي هذه الأطعمة على مضادات للأكسدة والالتهاب. وأكدت أن هناك عددًا كبيرًا من الفوائد التي عادت عليها من اتباع النظام الغذائي النباتي، وكيف أثر ذلك على صحتها العامة. وأوضحت في حديث سابق لها أنها أصبحت أكثر وعيًا بكيفية تأثير النظام النباتي على جسدها، وكذلك على حالتها المزاجية والطاقة الخاصة بها.

وأكدت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي كيم كاردشيان أنها تحافظ على وقت نومها بشكل مستمر، وذلك من أجل الحفاظ على الصحة العامة للجسم، فالحصول على نوم عميق يساعد في الحفاظ على وزن الجسم. حيث أوضحت في حديث سابق لها، أنها تحرص على الاستيقاظ في الساعة 5:30 كل صباح لتمارس الرياضة، كما تذهب باستمرار إلى صالة الألعاب الرياضية طوال الستة أيام في الأسبوع وتمارس الرياضة لمدة 60-90 دقيقة. ومن جانبها، تدعي ميليسا ألكانتارا، مدربة كيم كاردشيان، أن غالبية التمارين الرياضية التي تمارسها تعتمد على الأوزان وألعاب القوة، كما أشارت إلى أن كيم لديها دوافع لتحصل على لياقة بدنية مميزة.

كيف تخسري 15 كيلو على طريقة كيم كاردشيان 

وأوضحت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كيم كاردشيان، أنها كانت ترغب في خسارة 15 كيلو في إحدى المرات لكى ترتدي فستان ما،  فأوضحت انها و   كنت ترتدى بدلة ساونا مرتين في اليوم،  وتجرى على جهاز الجري، وأمتنعت عن كل أنواع السكر والكربوهيدرات تمامًا، وتناولت فقط الخضار والبروتين".

وعلى الرغم من ذلك أكدت كاردشيان في تصريحات لصحف أخرى، أن نظامها الغذائي كان يشرف عليه اختصاصي تغذية ومدرب، لكن النظام الذى اتبعته تسبب لها في العديد من المشاكل الصحية التي ظهرت فيما بعد مثل إصابتها بالتهاب المفاصل الصدفي.

تخسري 15 كيلو في أسرع وقت نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان الحمية الغذائية الخاصة بكيم كاردشيان خسارة الوزن

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