السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية بالقدس تقيم صلاة من أجل السلام فى الأراضى المقدسة

بطريرك القدس للاتين
بطريرك القدس للاتين

شارك غبطة الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك اللاتين في القدس، رفقة المطران وليم شوملي، النائب البطريركي العام، الصلاة التي دعت إليها الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية صلاة من أجل السلام.

والتي ترأسها المطران جاستين ويلبي، رئيس أساقفة كانتربري، والمطران حسام نعوم، رئيس أساقفة مطرانية القدس الأنجليكانية، وبحضور البطاركة والأساقفة ولفيف من الكهنة والمؤمنين، وذلك في كاتدرائية القديس جورج الشهيد في القدس.  

تخللتها قراءات من الكتاب المقدس وتلاوة بعض المزامير والتسابيح الدينية، طالبين فيها من إله الرحمة والسلام أن يمنح بلادنا وشعوبنا السلام والعدالة الحقيقية، وينهي الحرب وكل أنواع القتل والحرب في بلادنا المقدسة والعالم.  

 الكنيسة تعيش اليوم مأساة لم يسبق لها مثيل

وكان قد وجّه الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين، رسالة فيديو إلى المشاركين في أمسية صلاة على نية السلام في الأرض المقدسة، نظمتها إيبارشية كومو الإيطالية، أكد فيها أن الكنيسة المحلية تعيش اليوم مأساة لم يسبق لها مثيل، ودعا إلى الصلاة على نية السلام والعدالة والحقيقة.

وتابع، في رسالة الفيديو: إننا نعيش مرة جديدة أيامًا مأساوية يرافقها عنف وحقد لم نشهد مثيلًا لهما. إنّ الناس يشعرون بالخوف حيال ما حصل خلال الأسبوع الماضي، ولا بدّ من التضامن مع كل الأشخاص المتألمين، ورفع الصلوات إلى الله على نية هؤلاء الأخوة والأخوات.

ولفت بطريرك القدس للاتين إلى أنّ الإنسان، وعندما يواجه صعوبات، يحتاج إلى شخص ما يقف إلى جانبه، وهذا الأمر ينطبق على الله الذي لديه حضور واقعي ونحن بأمسّ الحاجة إليه اليوم، لذا لا بد من الصلاة، ودعا إلى الصلاة على نية السلام والعدالة والحقيقة، طالبين من الرب أن يهب الجميع قلبًا مرتدًا كي يتوجهوا إليه كأخوة وأخوات.

الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا بطريرك القدس اللاتين صلاة من أجل السلام رئيس أساقفة كانتربرى مطرانية القدس الانجليكانية

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