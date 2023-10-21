العاهل الأردنى: ما يحدث فى غزة عقاب جماعى وجريمة حرب

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن ما يحدث في غزة هو عقاب جماعي للسكان وسط صمت المجتمع الدولي.

وقال العاهل الأردني خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام، المنعقدة في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت: "تغضبني وتحزنني أعمال العنف التي استهدفت المدنيين الأبرياء في غزة والضفة الغربية وإسرائيل.. حملة القصف العنيفة الدائرة في غزة في هذه الأثناء هي حملة شرسة ومرفوضة على مختلف المستويات فهي عقاب جماعي لسكان محاصرين وهي انتهاك للقانون للدولى والإنساني وتعتبر جريمة حرب".

وواصل: “ومع ذلك كلما تزداد الأحداث يبدو أن اهتمام العالم يقل شيئًا فشيئًا.. ففي أي مكان آخر كان العالم ليدين استهداف البنية التحتية والمدنيين والحرمان المتعمد للسكان من الغذاء والمياه والكهرباء والاحتياجات الاساسية”.

وتعقد، اليوم السبت، قمة القاهرة للسلام 2023، والتي تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط للشروع في تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التى تبنتها قمة بيروت عام 2002، بمشاركة إقليمية دولية واسعة وعدد من الشخصيات الاعتبارية فى العالم، وفى مقدمتهم السكرتير العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.