السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: فتح معبر رفح يؤكد فرض الإرادة المصرية.. وقمة القاهرة للسلام خطوة جادة

النائب عمرو هندي
النائب عمرو هندي

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن الدولة المصرية تحتضن القضية الفلسطينية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولعل فتح معبر رفح لإدخال مستلزمات طبية وأدوية إلى قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ 15 يومًا، يؤكد فرض إرادة الدولة المصرية.

وأكد هندي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتحرك في كل الاتجاهات من أجل القضية الفلسطينية، فمنذ اندلاع الاشتباكات، وجَّه بتكثيف اتصالات مصر مع جميع الأطراف ذات الصلة، فمصر على اتصال مباشر مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وكذلك الأطراف الإقليمية والدولية، والتحذيرات من المخاطر الوخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

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وأشار النائب عمرو هندى، إلى أن قمة مصر للسلام خطوة جادة لدعم القضية الفلسطينية وإيجاد حلول على أرض الواقع، وتأكيد على الدعوات التي أطلقتها الدولة بشأن ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر، والتحذير من تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبًا على مستقبل جهود التهدئة، ومن ثم ستكون هناك قرارات خلال القمة اليوم بشأن القضية في هذا المحفل الدولي.

رفض التهجير القسري

وأشاد عضو النواب، بتصريحات القيادة السياسية بشأن رفض التهجير القسري لعدم تفريغ القضية الفلسطينية من مضومنها، وحالة التفويض الشعبي الكبيرة التي شهدتها البلاد خلال الساعات الأخيرة لتفويض وتأييد القيادة السياسية في أي قرارات من شأنها الوصول لحلول على أرض الواقع والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

مجلس النواب المصريين بالخارج القضية الفلسطينية معبر رفح قطاع غزة لعدوان إسرائيلي الرئيس عبد الفتاح السيسي

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