إسرائيل تحذر رعاياها من السفر لـ3 دول عربية

حذر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، من السفر إلى المغرب والأردن ومصر، فيما دعت رعاياها في الشرق الأوسط إلى مغادرتها والعودة إلى الأراضي المحتلة.

وتم رفع مستوى التحذير لمصر (بما في ذلك سيناء) والأردن إلى المستوى 4، والتوصية للمتواجدين هناك حاليًا بمغادرتها في أسرع وقت ممكن، حسبما ذكرت وكالة "معا" الإخبارية.

وتم رفع تحذير السفر للمغرب إلى المستوى 3، وأوصى مجلس الأمن القومي بتجنب السفر غير الضروري إلى هذا البلد.

إغلاق العديد من المتاجر في ألمانيا

يذكر أنه في حي "نويكولن" في برلين، تم إغلاق العديد من المتاجر، نهاية الأسبوع، مع وجود لافتات على النوافذ تدعو إلى إضراب عام تضامنًا مع الفلسطينيين.

وبعد تجمعات موالية للفلسطينيين تم تنظيمها، في عدة أمسيات واندلاع العنف، أصبح الوضع أكثر هدوء في "نويكولن" مساء أمس الجمعة.

ويشتهر حي "نويكولن" بتنوعه ويقيم فيه الكثيرون في الجالية المسلمة في برلين، وفي شارع التسوق الرئيسي في المنطقة، سونينالي، تم إغلاق معظم المتاجر والمخابز والحانات أمس الجمعة.

وعلى العديد من النوافذ، كانت هناك لافتات باللغات الألمانية والإنجليزية والعربية، تحمل رسالة "إضراب عام"، تطالب المواطنين بإغلاق المتاجر وعدم الذهاب للعمل أو المدرسة، في مؤشر على التضامن مع الفلسطينيين، وسط الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.

ونشرت مختلف المنظمات المؤيدة للفلسطينيين الدعوة للإضراب على وسائل التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة.

واتخذت السلطات الألمانية إجراءات صارمة على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، وحظرت في الكثير من الأحيان المسيرات أو المظاهرات، وينطبق هذا بشكل خاص، في برلين، حيث اشتبكت الشرطة بشكل متكرر مع المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، في تجمعات غير مصرح بها.

تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية

وتبحث القمة تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط للشروع في تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت عام 2002.

وتعقد القمة بمشاركة إقليمية ودولية واسعة تمثل 31 دولة وثلاث منظمات دولية، بجانب عدد من الشخصيات الاعتبارية في العالم.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن 31 دولة و3 منظمات دولية أعلنت مشاركتها فى القمة.