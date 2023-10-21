السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إسرائيل تحذر رعاياها من السفر لـ3 دول عربية

إسرائيل
إسرائيل

حذر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، من السفر إلى المغرب والأردن ومصر، فيما دعت رعاياها في الشرق الأوسط إلى مغادرتها والعودة إلى الأراضي المحتلة.

وتم رفع مستوى التحذير لمصر (بما في ذلك سيناء) والأردن إلى المستوى 4، والتوصية للمتواجدين هناك حاليًا بمغادرتها في أسرع وقت ممكن، حسبما ذكرت وكالة "معا" الإخبارية.

وتم رفع تحذير السفر للمغرب إلى المستوى 3، وأوصى مجلس الأمن القومي بتجنب السفر غير الضروري إلى هذا البلد.

txt

أردوغان يصل مصر لحضور قمة القاهرة للسلام 2023

إغلاق العديد من المتاجر في ألمانيا 

يذكر أنه في حي "نويكولن" في برلين، تم إغلاق العديد من المتاجر، نهاية الأسبوع، مع وجود لافتات على النوافذ تدعو إلى إضراب عام تضامنًا مع الفلسطينيين.

وبعد تجمعات موالية للفلسطينيين تم تنظيمها، في عدة أمسيات واندلاع العنف، أصبح الوضع أكثر هدوء في "نويكولن" مساء أمس الجمعة.

ويشتهر حي "نويكولن" بتنوعه ويقيم فيه الكثيرون في الجالية المسلمة في برلين، وفي شارع التسوق الرئيسي في المنطقة، سونينالي، تم إغلاق معظم المتاجر والمخابز والحانات أمس الجمعة.

وعلى العديد من النوافذ، كانت هناك لافتات باللغات الألمانية والإنجليزية والعربية، تحمل رسالة "إضراب عام"، تطالب المواطنين بإغلاق المتاجر وعدم الذهاب للعمل أو المدرسة، في مؤشر على التضامن مع الفلسطينيين، وسط الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.

ونشرت مختلف المنظمات المؤيدة للفلسطينيين الدعوة للإضراب على وسائل التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة.

واتخذت السلطات الألمانية إجراءات صارمة على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، وحظرت في الكثير من الأحيان المسيرات أو المظاهرات، وينطبق هذا بشكل خاص، في برلين، حيث اشتبكت الشرطة بشكل متكرر مع المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، في تجمعات غير مصرح بها.

تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية

وتبحث القمة تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط للشروع في تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت عام 2002.

وتعقد القمة بمشاركة إقليمية ودولية واسعة تمثل 31 دولة وثلاث منظمات دولية، بجانب عدد من الشخصيات الاعتبارية في العالم.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن 31 دولة و3 منظمات دولية أعلنت مشاركتها فى القمة.

مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الدول العربية الإسرائيليين الأردن مصر

مواد متعلقة

العاهل الأردنى يتوجه إلى مصر للمشاركة فى قمة القاهرة للسلام

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 41 مواطنًا من محافظة رام الله والبيرة

الاتحاد الدولى للصحفيين: 16 صحفيًا فلسطينيًا استشهدوا فى قطاع غزة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة فى بيت لحم طالت 27 فلسطينيًا

الأسطول الخامس الأمريكى: وصول المدمرة البحرية "يو إس إس كارنى" إلى الشرق الأوسط

فنزويلا تدعو لرفع صوت العالم ضد الإبادة الجماعية التى يتعرض لها سكان غزة

تحذير استخباراتى من عمليات إرهابية محتملة فى بريطانيا بسبب الصراع فى غزة

«الصحة العالمية»: الوضع بغزة يخرج عن السيطرة للعجز فى إيصال المساعدات

الأكثر قراءة

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب

بعد فشل محاولات التهجير إلى مصر.. أمريكا تفجر مفاجأة بشأن مستقبل غزة

عاجل.. استقالة وزير العدل البلجيكى بعد هجوم بروكسل

القادة والزعماء يتوافدون إلى مقر انعقاد قمة القاهرة للسلام

أردوغان يصل مصر لحضور قمة القاهرة للسلام 2023

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

د هند جاد

يا وحدك

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب

لحظة تسلم إسرائيل رهينتين أمريكيتين من غزة (صورة)

أول صورة لهما.. كواليس استقبال إسرائيل رهينتين أمريكيتين بعد إطلاق سراحهما من غزة