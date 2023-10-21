قبل قمة القاهرة للسلام.. جوتيريش يحث إسرائيل على تجنب وقوع كارثة إنسانية فى غزة

عرضت قناة dmc، اليوم السبت، تقريرًا حول مشاركة الأمم المتحدة في قمة القاهرة للسلام، المقرر إقامتها اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضحت القناة، في تقريرها، أن الأمين العام، أنطونيو جوتيريش، ترأس الأمانة العامة للأمم المتحدة 2017 بعد 10 سنوات كمفوض لشئون اللاجئين.

وأدان "جوتيريش" هجمات حماس على إسرائيل في خطاب رسمي في 19 أكتوبر، وبعد تصاعد الأحداث وارتفاع أعداد الضحايا حذر من الوصول إلى حافة الهاوية.

تجنب وقوع كارثة إنسانية فى قطاع غزة

وحث الأمين العام، إسرائيل على تجنب وقوع كارثة إنسانية في قطاع غزة، وبعد ضرب مستشفى المعمداني أعرب عن فزعه من مقتل المئات، ووصل إلى معبر رفح للمساعدة في إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة لغزة.