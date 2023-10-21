السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سيطرت عليه نزواته.. حيثيات المشدد 15 عامًا لعامل اعتدى على طالب

حبس متهم
حبس متهم

أودعت محكمة جنايات القاهرة  حيثيات حكمها بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 15 عامًا لإدانته خطف طالب وتعدي عليه داخل أحد المنازل المهجورة في مدينة السلام.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه استقر في يقين المحكمة واطمأن إلى وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهم "أ. ع" غلبت عليه شهواته وسيطرت عليه نزواته الشاذة، مما زين له شيطانه وضاقت عليه الأرض بما رحبت فما وجد سبيلا لإشباع رغبته الجنسية من المجنى عليه الطالب بالصف الثالث الإعدادى ذي الخامسة عشرة عاما من عمره، والذى قام المتهم بخطفه بطريق التحايل والإكراه من الطريق العام بتاريخ 1 يونيو 2023.

وتابعت الحيثيات أن المتهم قام باستدراج المجني عليه إلى أحد الأبنية المهجورة تحت الإنشاء بمساكن في مدينة السلام، وعند محاولة رفضه ذلك قام بإشهار سلاح أبيض مطواه، مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته وتمكن بتلك الوسيلة من اقتياده إلى أحد العقارات غير المأهولة بالسكان وتعدى عليه بالضرب محدثا إصابته.

جنايات القاهرة خطف طالب مدينة السلام بمساكن في مدينة السلام

مواد متعلقة

حبس عصابة سرقة الدراجات النارية بالقاهرة الجديدة

استمرار حبس متهمين بغسل 100 مليون جنيه بحدائق القبة

الأكثر قراءة

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب

بعد فشل محاولات التهجير إلى مصر.. أمريكا تفجر مفاجأة بشأن مستقبل غزة

أردوغان يصل مصر لحضور قمة القاهرة للسلام 2023

عاجل.. استقالة وزير العدل البلجيكى بعد هجوم بروكسل

القادة والزعماء يتوافدون إلى مقر انعقاد قمة القاهرة للسلام

إسرائيل تحذر رعاياها من السفر لـ3 دول عربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

د هند جاد

يا وحدك

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب

لحظة تسلم إسرائيل رهينتين أمريكيتين من غزة (صورة)

أول صورة لهما.. كواليس استقبال إسرائيل رهينتين أمريكيتين بعد إطلاق سراحهما من غزة