سيطرت عليه نزواته.. حيثيات المشدد 15 عامًا لعامل اعتدى على طالب

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 15 عامًا لإدانته خطف طالب وتعدي عليه داخل أحد المنازل المهجورة في مدينة السلام.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه استقر في يقين المحكمة واطمأن إلى وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهم "أ. ع" غلبت عليه شهواته وسيطرت عليه نزواته الشاذة، مما زين له شيطانه وضاقت عليه الأرض بما رحبت فما وجد سبيلا لإشباع رغبته الجنسية من المجنى عليه الطالب بالصف الثالث الإعدادى ذي الخامسة عشرة عاما من عمره، والذى قام المتهم بخطفه بطريق التحايل والإكراه من الطريق العام بتاريخ 1 يونيو 2023.

وتابعت الحيثيات أن المتهم قام باستدراج المجني عليه إلى أحد الأبنية المهجورة تحت الإنشاء بمساكن في مدينة السلام، وعند محاولة رفضه ذلك قام بإشهار سلاح أبيض مطواه، مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته وتمكن بتلك الوسيلة من اقتياده إلى أحد العقارات غير المأهولة بالسكان وتعدى عليه بالضرب محدثا إصابته.