إزالة 31 تعدٍ على أراض زراعية وبناء مخالف بأسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم إزالة 31 حالة تعدي على أراضي زراعية ومخالفة بناء بمراكز الفتح وديروط والقوصية وابوتيج وصدفا والبداري وحي شرق، خلال حملات لإزالة التعديات على الأراض الزراعية وأملاك الدولة أو أي بناء مخالف دون توقف والتصدي لهم بكل حسم دون تهاون أو تقاعس.



تنسيق بين كافة الجهات

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لافتًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأشار إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن كـ(رؤساء الوحدات القروية ومسئولي إدارات الإشغالات والخدمات وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية وأملاك الدولة والبيئة والري وحماية النيل)، على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم تنفيذ أعمال إزالة لتعديات بالوحدات المحلية بمراكز الفتح وديروط والقوصية وأبوتيج وصدفا والبداري وحي شرق خلال حملات برئاسة عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية والدكتور محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة ابوتيج، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق وبالتنسيق مع نواب رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي الوحدات المحلية القروية ومسئولي الازالات والاشغالات والزراعة.

وجرى إزالة 10 حالات تعدي بمركز الفتح (إزالة تعدى على ارض زراعية عبارة عن إزالة أعمدة ومباني وبناء بالطوب الابيض وبناء مخالف لدور اول علوى وفك شدة خشبية لاعمده دور ارضى ومصادره ادوات البناء وذلك بقريتي بني مر وعرب مطير)، وتنفيذ إزالة حالة تعدي على أرض زراعية على مساحة ٢٥٠م تقريبا بقرية نزلة مصطفى التابعة لمركز ديروط، وإزالة 3 حالات تعدي على أراض زراعية بالطوب الأبيض، وردم قواعد، بقريتي النخيلة وباقور التابعة لمركز ابوتيج.



وتنفيذ ازالة لـ14 حالة تعدي على الأرض الزراعية بقريتي فزارة والتتالية التابعة لمركز القوصية، وأعمال فك شدة خشبية في المهد بقرية العتمانية مركز البداري، بالإضافة إلى تنفيذ إزالة فورية تعدى على أراض زراعية بقرية الشناينة بالوحدة المحلية بالبربا مركز صدفا وفك الشدة الخشبية الوليدية شارع المشتل بحي شرق، وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية.

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء