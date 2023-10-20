الجمعة 20 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث: وقوف مصر مع الفلسطينيين وإفشال مخطط الاحتلال سينقذ الضفة الغربية أيضًا

قصف غزة
قصف غزة

أوضح فخري أبو دياب، الباحث في شؤون القدس، الجهود المصرية الكبيرة لاحتواء التصعيد بقطاع غزة، قائلًا: "إن الموقف العربي الأصيل من الحكومة والشعب المصري والذي سيُفشل كل مخططات الاحتلال في إنهاء وتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، ولولا أن مصر هي عمقنا الفلسطيني وهي الداعمة لقضيتنا، لاستغل الاحتلال ذلك لتصفية وجودنا وطرد الفلسطينيين وتهجيرهم مرة أخرى وتشتيتهم في سيناء لإيجاد دوامة أخرى من الحرب.

وأضاف فخري أبو دياب خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “extra news”، أن وقوف مصر مع الفلسطينيين وإفشال مخطط الاحتلال، وعدم الموافقة على تهجير الفلسطينيين سينقذ أيضًا الضفة الغربية، فإذا استطاعت سلطات الاحتلال تهجير الفلسطينيين والقضاء على قطاع غزة وطرد الفلسطينيين، سوف تنفتح شهيتها خاصة وأن أغلب هذه الحكومة من المتطرفين الذين ينادون بتصفية الوجود الفلسطيني بشكل عام في فلسطين، أي طرد الضفة الغربية للأردن وتغيير خارطة المنطقة.

مخطط الاحتلال الإسرائيلي 

وأوضح أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتدرج في مخطط وضع مسبقًا، واستغلت الظروف التي حدثت في الآونة الأخيرة لتنفيذ هذا المخطط لتصفية وجودنا وإنهاء القضية الفلسطينية وتهويد المقدسات، ولذلك فهي تقوم بقتل العائلات ومنع دخول الامدادات والمساعدات وضرب المعابد والمساجد والكنائس والانتقال فيما بعد إلى تهويد المسجد الأقصى وتغيير الوضع القائم فيه ومن ثم الانتقال إلى توسيع المستوطنات وطرد الفلسطينيين. 

مخطط الاحتلال الإسرائيلي تهجير الشعب الفلسطيني فلسطين غزة القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

مؤشرات أولية.. حسين لبيب يكتسح ويقترب من رئاسة الزمالك

أول صورة لهما.. كواليس استقبال إسرائيل رهينتين أمريكيتين بعد إطلاق سراحهما من غزة

سيناريوهات الاجتياح البري الإسرائيلى لقطاع غزة

فيديو رحمة زين.. مصرية توبخ مراسلة CNN أمام معبر رفح

حماس تطلق سراح محتجزتين أمريكيتين

المساعدات الطبية تستعد لدخول غزة عبر معبر رفح (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

د هند جاد

يا وحدك

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

صور

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

محطة تل أبيب

المزيد

مكتب نتنياهو: الرهينتان المفرج عنهما من غزة فى طريقهما إلى قاعدة عسكرية إسرائيلية

سيناريوهات الاجتياح البري الإسرائيلى لقطاع غزة

حرب غزة: سلطة المياه الفلسطينية تنجح في إيصال المياه لخان يونس