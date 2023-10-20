باحث: وقوف مصر مع الفلسطينيين وإفشال مخطط الاحتلال سينقذ الضفة الغربية أيضًا

أوضح فخري أبو دياب، الباحث في شؤون القدس، الجهود المصرية الكبيرة لاحتواء التصعيد بقطاع غزة، قائلًا: "إن الموقف العربي الأصيل من الحكومة والشعب المصري والذي سيُفشل كل مخططات الاحتلال في إنهاء وتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، ولولا أن مصر هي عمقنا الفلسطيني وهي الداعمة لقضيتنا، لاستغل الاحتلال ذلك لتصفية وجودنا وطرد الفلسطينيين وتهجيرهم مرة أخرى وتشتيتهم في سيناء لإيجاد دوامة أخرى من الحرب.

وأضاف فخري أبو دياب خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “extra news”، أن وقوف مصر مع الفلسطينيين وإفشال مخطط الاحتلال، وعدم الموافقة على تهجير الفلسطينيين سينقذ أيضًا الضفة الغربية، فإذا استطاعت سلطات الاحتلال تهجير الفلسطينيين والقضاء على قطاع غزة وطرد الفلسطينيين، سوف تنفتح شهيتها خاصة وأن أغلب هذه الحكومة من المتطرفين الذين ينادون بتصفية الوجود الفلسطيني بشكل عام في فلسطين، أي طرد الضفة الغربية للأردن وتغيير خارطة المنطقة.

مخطط الاحتلال الإسرائيلي

وأوضح أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتدرج في مخطط وضع مسبقًا، واستغلت الظروف التي حدثت في الآونة الأخيرة لتنفيذ هذا المخطط لتصفية وجودنا وإنهاء القضية الفلسطينية وتهويد المقدسات، ولذلك فهي تقوم بقتل العائلات ومنع دخول الامدادات والمساعدات وضرب المعابد والمساجد والكنائس والانتقال فيما بعد إلى تهويد المسجد الأقصى وتغيير الوضع القائم فيه ومن ثم الانتقال إلى توسيع المستوطنات وطرد الفلسطينيين.