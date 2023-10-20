بايدن: "سعيد للغاية" بإطلاق سراح الرهينتين الأمريكيتين

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن إطلاق سراح الرهينتين الأمريكيتين اللتين احتجزتهما حماس لمدة 14 يومًا “مروعة”، قائلاً إنه “يشعر بسعادة غامرة” لأن الأم وابنتها “سوف يتم شملهما قريبًا مع أسرتهما”.

وقال بايدن في بيان يوم الجمعة: "سيحظى هؤلاء الأفراد وعائلاتهم بالدعم الكامل من حكومة الولايات المتحدة أثناء تعافيهم ، وعلينا جميعًا احترام خصوصيتهم في هذه اللحظة".

وكرر بايدن أن إدارته "تعمل على مدار الساعة" لتحرير الأمريكيين المحتجزين كرهائن لدى حماس، وقال: "لم نتوقف عن جهودنا لتأمين إطلاق سراح أولئك الذين ما زالوا محتجزين".

وقال الرئيس إن حكومتي قطر وإسرائيل شريكتان في جهود الإفراج.

عائلات الأمريكيين المفقودين

وأضاف: "لقد كنت أنا وجيل نحمل في قلوبنا جميع عائلات الأمريكيين المفقودين، وكما قلت لتلك العائلات عندما تحدثت معهم الأسبوع الماضي – لن نتوقف حتى نعيد أحباءهم إلى وطنهم.

وقال بايدن: "كرئيس، ليس لدي أولوية أعلى من سلامة الأمريكيين المحتجزين كرهائن حول العالم".

الأمريكيتان المفرج عنهما – أم وابنتها البالغة من العمر 17 عاما – من شيكاغو وكانا يزوران أقاربهما في ناحال عوز، وهو مجتمع زراعي في جنوب إسرائيل، عندما تم اختطافهما، وفقا لأسرتهما.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن 2 من الرهائن الأمريكيين أطلقوا سراحهما الآن تحت رعاية الجيش الإسرائيلي.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري يوم الجمعة أن الرهينتين الأمريكيتين المفرج عنهما واللذان تم اختطافهما خلال الهجوم الأولي ضد إسرائيل قبل حوالي أسبوعين، أصبحا الآن في رعاية الجيش الإسرائيلي.

وقالت هاغاري، خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب، إن جوديث تاي رعنان وابنتها ناتالي رعنان البالغة من العمر 17 عاما "توجدان الآن على أيدي قوات الأمن في أراضي إسرائيل".

وقال: "لقد تم تحديث عائلاتهما، وسنتابع المزيد من التحديثات الليلة وغداً".

وقال هاجاري إن الحكومة الإسرائيلية وقوات الأمن ستفعل “كل ما في وسعها لإعادة الرهائن إلى وطنهم”.