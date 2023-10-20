كامل أحمد: نتنياهو يجب أن يستقيل جراء جرائم الحرب التى ارتكبها فى غزة

انتقد كامل أحمد، النائب البرلماني السابق، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وطالبه بالاستقالة على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن ما يحدث هو دليل على فشل الجيش الإسرائيلي في مواجهة المقاومة الفلسطينية.

وأشاد في حواره مع برنامج "حقائق وأسرار"، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، على قناة "صدى البلد"، بموقف الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، الذي رفض مشروع توطين اللاجئين الفلسطينيين في سيناء مقابل مساعدات مالية ضخمة، قائلًا: إن هذا المشروع لم يكن جديدًا ولكنه تم رفضه من قِبل كل القادة المصريين.

وأكد كامل، أن الشعب المصري يدعم قضية فلسطين ويرفض التطبيع مع إسرائيل، وأن التظاهرات التي شهدتها المحافظات تعبر عن تضامن المصريين مع إخوانهم في غزة، وتؤكد على وحدة الموقف المصري خلف قيادته السياسية.

واعتبر أن الموقف الغربي من العدوان الإسرائيلي على غزة يتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة، وأنه يتأثر بالصراعات السياسية داخل الولايات المتحدة بين الجمهوريين والديمقراطيين، الذين يتسابقون في دعم إسرائيل لكسب أصوات الجالية اليهودية.