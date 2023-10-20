الجمعة 20 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كامل أحمد: نتنياهو يجب أن يستقيل جراء جرائم الحرب التى ارتكبها فى غزة

النائب السابق كامل
النائب السابق كامل أحمد

انتقد كامل أحمد، النائب البرلماني السابق، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وطالبه بالاستقالة على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن ما يحدث هو دليل على فشل الجيش الإسرائيلي في مواجهة المقاومة الفلسطينية.

وأشاد في حواره مع برنامج "حقائق وأسرار"، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، على قناة "صدى البلد"، بموقف الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، الذي رفض مشروع توطين اللاجئين الفلسطينيين في سيناء مقابل مساعدات مالية ضخمة، قائلًا: إن هذا المشروع لم يكن جديدًا ولكنه تم رفضه من قِبل كل القادة المصريين.

وأكد كامل، أن الشعب المصري يدعم قضية فلسطين ويرفض التطبيع مع إسرائيل، وأن التظاهرات التي شهدتها المحافظات تعبر عن تضامن المصريين مع إخوانهم في غزة، وتؤكد على وحدة الموقف المصري خلف قيادته السياسية.

واعتبر أن الموقف الغربي من العدوان الإسرائيلي على غزة يتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة، وأنه يتأثر بالصراعات السياسية داخل الولايات المتحدة بين الجمهوريين والديمقراطيين، الذين يتسابقون في دعم إسرائيل لكسب أصوات الجالية اليهودية.

بنيامين نتنياهو العدوان الإسرائيلى قطاع غزة حقائق وأسرار مصطفى بكرى صدى البلد

الأكثر قراءة

مؤشرات أولية.. حسين لبيب يكتسح ويقترب من رئاسة الزمالك

سيناريوهات الاجتياح البري الإسرائيلى لقطاع غزة

المساعدات الطبية تستعد لدخول غزة عبر معبر رفح (فيديو)

حماس تطلق سراح محتجزتين أمريكيتين

أماكن انطلاق مظاهرات مصر اليوم لدعم فلسطين وموعدها

"تفريغ قطاع غزة من السكان".. تفاصيل مخطط الاحتلال الإسرائيلى قبل 50 عامًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

د هند جاد

يا وحدك

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

صور

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

محطة تل أبيب

المزيد

سيناريوهات الاجتياح البري الإسرائيلى لقطاع غزة

حرب غزة: سلطة المياه الفلسطينية تنجح في إيصال المياه لخان يونس

متحدث الخارجية: استهداف مصر فى الإعلام الغربى واضح منذ بداية الأزمة فى غزة