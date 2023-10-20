لا يفوتك هذا المساء|توافد الزعماء المشاركون في "قمة القاهرة للسلام".. و "ساجدة" تحرر الأقصى

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدتها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

«قمة القاهرة للسلام».. مصر تمنح العالم أولى خطوات وقف الحرب فى غزة

تنطلق «قمة القاهرة للسلام»، غدا السبت، بحضور إقليمى ودولى واسع، تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، من أجل بحث تطورات التصعيد الإسرائيلى فى قطاع غزة المحاصر وتداعياته، للمزيد اضغط هنا.

يوم العودة.. "ساجدة" تحرر الأقصى بعيون الذكاء الاصطناعي (صور)

في زمن يبدو فيه الحلم بعيد المنال، وتتلاشى الأماني في ظل الظلم والاحتلال، هناك من يتحدى الواقع بخياله، ويرسم بألوان الأمل مستقبلا أفضل لشعب مظلوم ومحتل ، للمزيد اضغط هنا.

"تفريغ قطاع غزة".. تفاصيل مخطط الاحتلال الإسرائيلى قبل 50 عامًا

فضحت صحيفة "الدستور" الأردنية قبل نحو 50 سنة مخططات الاحتلال الإسرائيلية التي تهدف لتهجير 400 ألف مواطن فلسطيني من قطاع غزة إلى خارج الأراضي المحتلة بنقلهم إلى سيناء، للمزيد اضغط هنا.

أردوغان يشيد بالدور المصرى فى تنسيق الجهود الإنسانية بغزة

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تناول متابعة التنسيق والتشاور بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، للمزيد اضغط هنا.

توافد القادة والزعماء المشاركين فى قمة القاهرة للسلام استجابة لدعوة الرئيس السيسى

بدأ توافد القادة والزعماء المشاركين في قمة القاهرة للسلام استجابة لـدعوة الرئيس السيسي، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية، للمزيد اضغط هنا.

21 عامًا على طرحها.. شيرين تتصدر قائمة الأكثر مشاهدة بـ"أم البلاد" (فيديو)

أعادت الفنانة شيرين عبد الوهاب، طرح أغنيتها “أم البلاد” بعد 21 عامًا على طرحها لأول مرة، لتتصدر الأغنية قائمة الأكثر مُشاهدًة على موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”، للمزيد اضغط هنا.