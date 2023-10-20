بدء توافد القادة والزعماء المشاركين فى قمة القاهرة للسلام استجابة لدعوة الرئيس السيسى

بدأ توافد القادة والزعماء المشاركين في قمة القاهرة للسلام استجابة لـدعوة الرئيس السيسي، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

وعرضت قناة القاهرة الإخبارية، لقطات لوصول الطائرة الإماراتية، إلى مطار القاهرة، وكذلك وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن.

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك استجابة دولية واسعة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لـقمة القاهرة، وذلك وفقًا لعاجل للقناة.

وتستهدف مصر من هذه القمة حشد الرأي العام العالمي لرفض تهجير أهالي قطاع غزة، كما تستهدف العودة لمسار التهدئة في غزة.